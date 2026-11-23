El golpe se estaba amasando y llegó, fuerte y claro, durante el Mundial ISA disputado en Perú. Argentina tiene una nueva generación de surfistas que ha dado un enorme salto de calidad y puede soñar con llegar a lo que nadie pudo en nuestro país, la NBA del surf mundial. En este caso, en Punta Rocas, fueron Franco Radziunas (24 años) y Thiago Passeri (17) los que ratificaron su crecimiento hasta empujar a que el seleccionado terminara en el puesto N° 10 de un torneo que, por ser clasificatorio olímpico, tuvo más de 50 países con los mejores surfistas del mundo durante nueve días.

Estos dos marplatenses son la punta de lanza -aunque no los únicos- que hace dos años se codean con la elite, yendo a las rompientes más exigentes y a los torneos más competitivos. Esta vez fue más que una amenaza. Radziunas venció a varios de los top y terminó sexto en el mundo, mientras el hijo del mítico Martín Passeri cerró 22° en su primer Mundial Open, tras hilvanar seis triunfos seguidos en series eliminatorias. Un torneo para la historia que coronó a dos australianos, Ethan Ewing entre los hombres y Leihani Zoric entre las mujeres. Una chica de extracción aborigen que logró nada menos que ser la campeona más joven en la historia con apenas 14 años.

Una competencia que ratificó que las dos figuras ya tocaron el nivel de elite, aunque Martín Passeri, el coach de ambos, no quiera apurarse en asegurarlo. “Me gusta pensar que están en una construcción muy bien encaminada, que necesitan más roce así y que no se pueden conformar con lo vivido. Hay que ir despacio... Cada resultado desfavorable te fortalece pero podés acostumbrarte a no ganar, al mismo tiempo que ganar en un nivel inferior te puede crear una falsa idea de donde estás parado. Los torneos QS de la WSL, ir a Hawaii y estos máximos eventos son lo que se necesitan para construir algo que aún en nuestro país se ve lejano. Por suerte ellos están haciendo diferencias porque hacen las cosas de forma diferente”, analizó el capitán del equipo más exitoso del país.

“Sabía que este torneo era un gran desafío. Me preparé muy bien y estaba confiado en que podía llegar lejos. Ha sido una gran experiencia poder competir de igual a igual con los mejores del mundo, en lo deportivo y en lo mental. Fueron muchos desafíos durante el torneo… Por suerte he ido madurando y ganando roce en este tipo de eventos y eso ayuda. No siento que estoy ya en el nivel de ellos, pero he podido avanzar. Tengo que seguir viajando, yendo a los mejores lugares y buscando ratificar todo ahí”, dijo Franco, quien logró un hito que quedará en la historia. Le tocó probablemente el heat más bravo de la historia para un argentino, junto con el brasileño Italo Ferreira, campeón olímpico y mundial WSL, el japonés Kanoa Igarashi (octavo en el ranking WSL) y el brasileño Yago Dora (campeón WSL 2025 y actual líder en las posiciones), pero Radziunas brilló y pasó segundo. Lamentablemente en el heat previo a la final tuvo la mala suerte de que su tabla se partiera en dos y así perdiera un tiempo esencial para tener chances de llegar a la gran definición.

A su lado Thiago también mostraba su felicidad luego de quedar eliminado en la primera serie y tener que hacer su camino desde el repechaje, desde donde avanzó seis series hasta quedar afuera… “Fue una pared de frente que me choqué, pero entendí que era mi oportunidad de crecer, estando en el agua con los surfistas del CT, nada menos. Fue una experiencia increíble y quedé conforme, aunque uno siempre busca más. Cuando freno y me pongo a pensar en todo lo que me está pasando, de a poquito se están dando las cosas que siempre soñé”, reconoció el más joven del equipo.

Para entender esta actualidad del surf argentino volvemos al gurú del seleccionado. “Y sí, un poco sorprende el nivel de ellos o del surf argentino viendo nuestra economía y limitaciones de clima, de mar, entre otras… Si lo ponés en perspectiva hoy económicamente estamos mejor que hace 5 o 10 años, por el tema del dólar. Hay una mayor proyección. Hoy las marcas miran al país como un nuevo mercado, algo que antes no pasaba”, aseguró mientras volvió a un tema recurrente, el carácter del deportista nacional. “La resiliencia que genera Argentina desde el punto climático es muy buena para un atleta que no se conforma. Las olas nos preparan para nuestros peores días en competencia y esto, tanto Thiago como Franco, lo usan a favor. A mí no me gusta ver las excusas, me gusta usar lo que nos hace fuertes. Y no me sorprende porque desde el día que pude trabajar con ellos mi misión era hacerles ver lo que nos fortalece y ambos lo entendieron. En este torneo, por caso, a los mejores del mundo los vi incómodos por el formato de torneo, en cambio los nuestros nunca se detuvieron a molestarse por eso, los vi muy centrados en hacer lo que debían. Eso es un plus”, analizó Passeri.

Los discípulos siguen su línea y no creen que ya hayan llegado a ningún lugar. “Falta muchísimo, tengo que madurar mucho como surfista, a nivel técnico y táctico, pero creo que estamos en buen camino y eso es lo más importante. No apurarse en los procesos y seguir trabajando duro que no tengo dudas de que voy a cumplir mis sueños”, resaltó el hijo no sin antes destacar que vienen consiguiendo apoyo privado como estatal con el Enard, pese a sus limitaciones. “Eso nos permite tener más chances que antes. Hay que administrar los recursos y hacer lo mejor para seguir trabajando en el posicionamiento internacional", cerró Thiago. Un surf argentino que ha tenido campeones mundiales, como Santiago Muñiz y Lele Usuna, pero nunca un representante en el CT. A eso apuntan Franco y Thiago.

Lo que no sorprende es que, cada año, la edad de madurez y éxito baje tanto. En este Mundial impactó que la campeona tenga 14 años, una australiana de origen aborigen. "El surfing, como otros deportes, está explotando cada vez más abajo en términos de edad. Australia es uno de los máximos generadores de campeones mundiales. N cen y se gestan en entornos donde al lado de ellos hay campeones, ya saben cómo hacerlo bien y tienen una organización ideal. Para ellos, el surf es como el fútbol para nosotros, con potreros llenos de pibes y pibas. No me sorprende, aunque es muy gratificante ver semejante talento tan fresco y expresivo”, analizó Passeri sobre la victoria de Zoric, surfista estrella del Team Roxy y candidata a medalla en Los Angeles 2028.



