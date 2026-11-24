La camioneta incautada en Pinamar por las maniobras peligrosas registradas en los médanos.

Un episodio registrado en los médanos de Pinamar quedó bajo investigación judicial luego de que se difundieran imágenes de una camioneta RAM 1500 rosa realizando maniobras riesgosas, mientras cuatro personas viajaban sujetas a sus laterales exteriores. A raíz del hecho, la policía localizó y secuestró el vehículo, y su conductora quedó imputada.

La intervención policial se produjo después de que el video comenzara a circular en redes sociales y generara repercusiones. Con esos registros como punto de partida, efectivos de la SubDDI de Villa Gesell y de la Policía Comunal de Pinamar identificaron una camioneta Dodge RAM 1500 Laramie de color rosa, que fue encontrada en la intersección de las calles Shawn y Del Olimpo.

La conductora fue identificada en las publicaciones difundidas como Lara Magalí Rapallo, una joven influencer y creadora de contenido. Según confirmó la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) a 0223, la mujer fue notificada de la imputación y debió concurrir a una dependencia policial para completar las actuaciones correspondientes.

La aclaración sobre la situación de la influencer

Uno de los aspectos que generó confusión tras la difusión del caso fue la supuesta detención de la joven. Sin embargo, desde la DDI aclararon que nunca estuvo privada de su libertad: solamente se presentó en la comisaría para cumplir con las diligencias vinculadas a la causa, tras lo cual quedó imputada.

La dependencia policial también precisó que una de las fotografías utilizadas en publicaciones sobre el procedimiento no correspondía a la influencer, pese a que había sido difundida como una imagen ilustrativa de su supuesta detención.

Por su parte, Rapallo había rechazado esa versión a través de sus historias de Instagram. "No estuve detenida, la foto es IA, obviamente, no tiene mis tatuajes. Estoy desde hoy en el hotel, jamás estuve detenida ni mucho menos presa o con causas", manifestó.

La investigación se encuadra en una presunta infracción al artículo 193 bis del código penal, que contempla conductas vinculadas con pruebas de velocidad o destreza con vehículos automotores cuando generan peligro para la vida o la integridad física de otras personas.

El caso vuelve a poner en discusión los riesgos de las maniobras vehiculares en los médanos de la costa atlántica, particularmente durante los períodos de mayor concurrencia turística.