Un hombre de 65 años protagonizó un despiste con su camioneta en la ruta provincial 74, a la altura del partido de Pinamar. El vehículo terminó sobre la banquina y, pese al incidente, el conductor no sufrió lesiones.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 14 de la ruta 74, donde personal del destacamento vial de Pinamar intervino luego de recibir un aviso a través del sistema de emergencias 911.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que una Honda CR-V se encontraba sobre la banquina. De acuerdo con el parte policial, por causas que se intentan establecer, el conductor perdió el control del rodado y posteriormente se produjo el despiste.

El hombre, domiciliado en San Martín, resultó ileso. El incidente provocó únicamente daños materiales. Para retirar el vehículo se solicitó la intervención de una grúa de la empresa concesionaria Aubasa.

La actuación estuvo a cargo del personal del departamento de seguridad de la zona operativa vial de La Costa, a través del destacamento vial pinamarense.