Los jóvenes viajaban sin casco ni con los elementos de seguridad obligatorios.

Dos jóvenes de 16 y 19 años resultaron heridos luego de volcar cuando viajaban a bordo de un vehículo todoterreno UTV en la zona de médanos de La Frontera, en Pinamar, durante el inicio del fin de semana largo.

Ambas víctimas fueron asistidas en el lugar y trasladadas al hospital municipal, donde confirmaron que se encuentran fuera de peligro y únicamente presentan lesiones leves.

Según informaron, los ocupantes circulaban sin casco ni los elementos de protección obligatorios al momento del siniestro. El impacto les provocó golpes y cortes, por lo que se desplegó un operativo de emergencia en la franja costera, con dos ambulancias, personal médico, efectivos policiales, integrantes de Seguridad en Playa y de la Guardia Urbana.

Desde el esquema sanitario señalaron que los recursos movilizados para la asistencia y prevención forman parte de las prestaciones financiadas mediante la EcoTasa, el tributo municipal destinado a cubrir este tipo de servicios en el destino turístico.

El episodio volvió a poner el foco sobre los controles en La Frontera, una zona que registra antecedentes de siniestros graves. En enero de 2026, Bastián Jerez, de 8 años, sufrió un choque en ese sector y debió atravesar 17 cirugías. A raíz de esos hechos, se implementaron restricciones para la circulación de camionetas 4x4 y UTV.

Ante la proximidad de la temporada de verano, las autoridades reiteraron la importancia de respetar las normas de seguridad, entre ellas el uso de casco y cinturón de seguridad, además de los límites de ocupantes permitidos.