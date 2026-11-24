En La mañana con Moria (eltrece) se produjo un tremendo momento al aire del programa entre Moria Casán, la conductora del ciclo, y María Fernanda Callejón, una de sus panelistas. La situación se dio luego de que la actriz intentara callar al aire a la diva, minutos antes de presentar a una periodista que estaba esperando para tener una entrevista telefónica.

El irónico intercambio entre Moria Casán y María Fernanda Callejón ocurrió luego de que la panelista se demorara en contar una historia acerca de LAM (América). Luego de que la actriz comentara algo que intuía que podían comentar al aire de aquel ciclo, Moria la frenó. “Siempre suponiendo lo que van a hablar. El día que no pienses tantos en los demás, vas a ser mucho más feliz”, expresó.

“Ay, otra vez. Yo sé lo que van a decir”, devolvió Callejón. Moria intentó darle un consejo. “No, pero estás siempre pensando lo que van a decir los demás. Qué te vas a divertir. Estás siempre pensando lo malo”, comentó.

Frente a la negativa de su compañera, advirtió: “Estás para el psicólogo”. “Sí, voy a la psicóloga”, respondió la panelista. Picante, como siempre, Moria lanzó un dardo. “No se nota. Más sesiones”, comentó. “¿Cuántas sesiones me recomendás?“, preguntó irónica, la columnista.

Cuando la conductora le dijo que no tenía idea porque nunca había ido a un analista, Callejón fue tajante con ella. “Bueno, entonces, shut up”, exclamó. Lejos de achicarse, Moria redobló la apuesta. “¿Por qué shut up? Ningún shut up. Esto está para hablar”, enfatizó. Frente al reproche de Callejón de que Moria no sabía de terapia, la One volvió a hacerle una recomendación a su panelista.

“No fui nunca a terapia, pero cuando hay a una persona que no le está rindiendo o cambia de psicólogo, o tiene más análisis”, arremetió.

Callejón volvió a decir que a ella le hace bien la terapia que lleva adelante. “Bueno, qué bueno. Es tu percepción, no es la mía que soy la conductora del programa”, cerró la discusión Moria, de manera radical.