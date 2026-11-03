Como la realeza: el lujoso regalo que preparan para los 100 años de Mirtha Legrand

Faltan 113 días para los 100 años de Mirtha Legrand y, la expectativa en el ambiente artístico nacional no para de crecer. A medida que se aproxima la fecha simbólica para la diva de la televisión argentina, trascienden múltiples detalles sobre la imponente organización que prepara su entorno para agasajar a la legendaria presentadora.

Entre rumores sobre un megaevento comandado por Adrián Suar, recientemente salió a la luz el fascinante proyecto de un obsequio de altísima gama ideado especialmente para la ocasión.

Comenzaron los preparativos para la megafiesta de 100 años de Mirtha

panelista Gustavo Méndez reveló los pormenores

prestigioso orfebre Juan Carlos Pallarols

La primicia sobre esta pieza única fue dada a conocer en el programa televisivo La mañana con Moria. Durante la emisión del ciclo, elde la creación exclusiva encargada al, reconocido mundialmente por confeccionar piezas para jefes de Estado, pontífices y realezas. El periodista precisó al aire el impactante trabajo que se encuentra en curso.

El agasajo no solo destaca por su incalculable valor artístico y material, sino también por una carga simbólica ligada a la intimidad de la emblemática figura de los almuerzos. El profesional de la platería se encuentra modelando una flor de metales preciosos concebida en directa alusión al verdadero nombre de bautismo de la diva, Rosa María Juana Martínez Suárez.

Comenzaron los preparativos para la megafiesta de 100 años de Mirtha

una rosa de oro y plata, que mediría 30 centímetros

Sobre los detalles técnicos de la confección, el cronista especificó ante las cámaras: “Lo que tengo es una información: Juan Carlos Pallarols, quien ha hecho para presidentes, para papas, para reyes, etcétera, estaría preparando”.

Para garantizar que el homenaje mantenga la máxima reserva y un acabado impecable, la producción del regalo se encuentra supervisada minuciosamente por el círculo más íntimo de la homenajeada. El propio productor televisivo Nacho Viale acompaña de cerca el desarrollo conceptual y la evolución de la estructura metálica.

El compromiso del reconocido artista plástico y de la familia de la diva refleja la magnitud cultural de un acontecimiento sin precedentes en la industria del entretenimiento local. El obsequio no solo rinde tributo a la trayectoria de la mítica conductora, sino que promete convertirse en el objeto más preciado de la gala que reunirá a las principales figuras del país.