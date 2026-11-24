Apareció en Uruguay un elefante marino muy parecido al nacido en Mar del Plata.

​Durante los últimos días circularon reportes de elefantes marinos que merodeaban la zona norte de Mar del Plata, entre Santa Clara del Mar y Mar Chiquita, generando dudas e incertidumbre sobre si alguno de ellos podría ser Saturnino, la cría nacida frente al Unzué. Sin embargo, tras el análisis de las imágenes ninguno coincidía con sus características.

​Recientemente la Fundación Fauna Argentina confirmó que recibió un video de la Red de Voluntarios de Fauna Marina Ramy de Uruguay donde se registra un ejemplar que efectivamente podría ser Saturnino. La filmación es del 23 de noviembre, en la Ciudad del Plata del departamento de San José al oeste de Montevideo. Al observar con detenimiento, las características concordarían plenamente con el cachorro de Mar del Plata.

Los especialistas aclararon cuáles son las similitudes encontradas que podrían asegurar que se trata de Saturnino:

​ Fisonomía y tamaño : mantiene la contextura compacta y el tamaño acorde al tiempo transcurrido desde su partida desde la ciudad. Además, las aletas pequeñas propias de su edad.

: mantiene la contextura compacta y el tamaño acorde al tiempo transcurrido desde su partida desde la ciudad. Además, las aletas pequeñas propias de su edad. ​ Coloración: presenta el dorso bien oscuro y la zona ventral clara, coincidiendo con el aspecto que tenía Saturnino al dejar Mar del Plata.

presenta el dorso bien oscuro y la zona ventral clara, coincidiendo con el aspecto que tenía Saturnino al dejar Mar del Plata. ​Ausencia de nacimiento local : durante los últimos 30 días no fue divisada ninguna hembra pariendo o amamantando en esa zona de la costa uruguaya.

Estas coincidencias refuerzan la hipótesis de que el ejemplar hallado en Uruguay no es una cría nacida allí, sino que bien podría ser Saturnino.