El hombre que quedó investigado en Villa Gesell por tener videos de contenido sexual de una menor.

Un procedimiento policial en Villa Gesell derivó en la aprehensión de un hombre, luego de que se detectara en su teléfono celular material audiovisual de contenido sexual que involucraba a una niña de 8 años. La intervención se produjo después de que un llamado al 911 alertara sobre una situación en inmediaciones de avenida 8 y Paseo 149.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a varias personas que tenían retenido al hombre, a quien señalaban por el hecho. En el operativo también intervino personal de la guardia urbana.

Tras identificarlo, los policías lo trasladaron a la comisaría segunda. Fue durante las actuaciones posteriores cuando se constató la presencia de los registros audiovisuales en su dispositivo móvil.

La policía tras detener al hombre luego de encontrar material sexual infantil en su celular.

La situación fue puesta en conocimiento de la fiscalía interviniente, que avaló el procedimiento y dispuso las actuaciones correspondientes bajo la carátula de tenencia de representaciones sexuales de menores de 18 años.

La investigación permanece abierta y apunta a establecer las circunstancias del hecho, además de avanzar con las medidas judiciales que correspondan.