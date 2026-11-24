Unión se hizo fuerte como visitante y derrotó a Pergamino Básquet por 89 a 84, en un encuentro parejo y de gran valor para el conjunto conducido por Bautista Mendiola.​​​​​ Juane De La Fuente figura y goleador con 29 puntos.

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El partido comenzó con mucha paridad y alternancias en el marcador. La visita encontró rápidamente efectividad desde el perímetro, con tres triples de Piñero y otro de Cabrera en el inicio, lo que le permitió mantenerse siempre cerca. En el local hizo su presentación Jordan Cárdenas, el nuevo refuerzo de Pergamino Básquet, quien tuvo un buen aporte ofensivo y le dio presencia en la zona pintada ante la ausencia del lesionado Martín Bonja. También se destacaron Adriano Maretto y Luciano González. La igualdad fue total durante los primeros diez minutos y el primer cuarto terminó 27-27 en el "Dorado" Merlo.

Pergamino tuvo un comienzo irregular en el segundo período, pero rápidamente logró acomodarse y hacerse dueño de las acciones. Con intensidad defensiva y una buena circulación ofensiva, los dirigidos por Julián Pagura llegaron a sacar una máxima de nueve puntos. Los buenos aportes de Federico Contrera y Adriano Maretto desde la base fueron importantes para que el conjunto local se fuera al descanso largo arriba por 52-43.​​​​​

En el regreso del entretiempo, Unión salió decidido a descontar y encontró en Piñero y De La Fuente a sus principales vías de gol. Pergamino no logró capitalizar sus ofensivas y comenzó a perder parte de la ventaja construida en la primera mitad. El conjunto marplatense tuvo un gran tercer cuarto y llegó al último período solamente tres puntos abajo: 71-68.

Con el envío del tercer cuarto, Unión salió decidido a buscar el partido. Pergamino se mostró errático y no pudo repetir el buen funcionamiento del primer tiempo. Piñero y De La Fuente continuaron siendo determinantes, acompañados por Cabrera, y la visita logró dar vuelta el marcador en el comienzo del último cuarto.

A partir de allí, Unión supo sostener la ventaja y aprovechó el apuro de Pergamino para volver a ponerse en partido. El conjunto marplatense terminó imponiéndose por 89-84 y se llevó un triunfo de enorme valor de una gira extensa, ante un rival directo en la competencia.