Ricky Martin sorprendió en las últimas horas al revelar que, como millones de personas en todo el mundo se contagió de COVID-19 hace algunos años y la enfermedad llevó su vida al límite. En una entrevista reciente, el también actor compartió por primera vez los detalles de los angustiantes momentos de salud que vivió entonces.

“Yo me enfermé hace unos años, me dio COVID muy fuerte”, contó el cantante, sin precisar la fecha exacta en la que se contagió del peligroso virus. Durante la entrevista, el intérprete explicó que se negó a ir al hospital, pues como muchas personas en aquel momento, estaba convencido de que internarse lo pondría en un riesgo mayor. “No fui al hospital porque yo decía: ‘Me van a entubar y me van a matar’. Entonces, me hospitalicé en mi casa y me vi muy mal. Esto yo lo estoy contando aquí por primera vez”, compartió Ricky. “Inclusive yo sentí que me venían a buscar en tres ocasiones”, confesó el cantante, refiriéndose a que llegó a temer por su vida.





Además, el boricua contó que debido a la gravedad de su estado pasó un largo tiempo en cama y que no podía atender siquiera sus necesidades más básicas. Sin embargo, el haber superado esta dura vivencia le dejó un profundo sentimiento de agradecimiento y amor por la vida.

“Cuando pasas por momentos tan difíciles… la recuperación, yo estuve 50 días horizontal donde yo no podía ni ir al baño. Cuando pasas por momentos tan difíciles, lo único que entra fuertemente en uno es el agradecimiento, el volver a vivir. Yo me levanto todas las mañanas y digo: ‘Gracias, gracias, gracias, estoy vivo, porque estoy respirando, porque yo estuve meses sin poder respirar’”.

En la misma línea, el intérprete de "Disparo al corazón" contó que aquella difícil experiencia de salud lo ayudó a tener más claro lo que es verdaderamente importante en su vida y reafirmar su misión como artista. “Y entonces pasan detalles pequeños con tus hijos, con la carrera, con el público, con una señora que se te acerca y te dice: ‘Gracias porque me ayudaste a salir del cáncer con tu música’”, expresó.

“Entonces ahí es que uno dice: ‘Hay una misión bien sólida, muy poderosa, que uno tiene que estar bien para seguir con esto, para seguir llevando este mensaje de calma, de aceptación, dejándole saber al mundo de que la vulnerabilidad también es buena, es necesaria y es importante para que tú puedas estar expuesto a que entren emociones y que salgan emociones, porque a veces tenemos miedo hasta de sentir”, reflexionó el cantante y admitió que él pasó “muchos años con miedo a sentir”.