La mejor hora para ir a la playa en Mar del Plata durante el verano depende de qué se busque: disfrutar de temperaturas más moderadas, evitar las horas de mayor radiación solar o aprovechar las últimas horas de luz. Los datos climáticos permiten identificar algunas diferencias entre la mañana y la tarde, aunque no respaldan la idea de que las primeras horas sean necesariamente las menos ventosas.

Las diferencias entre la mañana y la tarde en Mar del Plata

Entre las 8 y las 11.30, la temperatura suele ser más baja y el ambiente resulta más fresco, una condición favorable para caminar por la costa o instalarse en la arena sin exponerse al calor de la tarde. Sin embargo, esto no significa que el viento sea siempre más débil. Según WeatherSpark, la velocidad media del viento en la ciudad se mantiene prácticamente estable durante el verano, alrededor de los 20 kilómetros por hora, aunque las condiciones pueden cambiar según el día y el sector de la costa.

Las temperaturas promedio suelen llegar, como máximo, a los 28 grados.

El mediodía y las primeras horas de la tarde concentran las temperaturas más elevadas, pero también coinciden con el período de mayor radiación ultravioleta. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que el sol alcanza su mayor intensidad alrededor de las 13 y recomienda evitar la exposición durante las horas centrales del día cuando el índice UV es alto. Por eso, llegar temprano no implica que se pueda permanecer al sol sin protección: la radiación también puede ser intensa durante la mañana.

Otra alternativa es acercarse a la playa durante la última parte de la tarde, cuando comienza a bajar la temperatura y todavía quedan varias horas de luz. En el caso de La Feliz, el atardecer se produce cerca de las 20 durante buena parte de diciembre y enero, aunque se adelanta hacia fines de febrero. De todos modos, los cambios en la dirección del viento, especialmente cuando ingresa desde el sur o el sudeste, pueden provocar un descenso térmico y hacer necesario llevar un abrigo liviano.

Durante la mañana suele haber menos movimiento en las playas.

En definitiva, para quienes buscan evitar el calor más intenso, la mañana y el final de la tarde son las franjas más convenientes. Si el objetivo es elegir el momento con menos viento, en cambio, no existe un horario fijo que garantice mejores condiciones: conviene consultar el pronóstico para ese día y tener en cuenta que la situación puede variar entre las playas del norte, el centro y el sur de la ciudad. También es importante revisar el índice UV y usar protector solar, incluso cuando la temperatura no sea elevada.