La reunión del foto de intendentes radicales tuvo como eje el proyecto de presupuesto bonaerense de 2027.

Los valores de las prestaciones hospitalarias que reconoce el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) a los municipios bonaerenses, congelados desde octubre de 2024, fueron uno de los principales reclamos planteados por los intendentes radicales durante una reunión de trabajo del foro que nuclea a los jefes comunales de ese espacio político.

El planteo formó parte de una agenda de demandas financieras presentada ante el debate por el presupuesto de la provincia de Buenos Aires 2027. Los intendentes advirtieron sobre el atraso en los montos que reciben los hospitales municipales por las prestaciones brindadas a afiliados de la obra social provincial.

El encuentro se realizó en el marco de la primera reunión de trabajo del Foro de Intendentes Radicales bonaerenses bajo su nueva mesa de conducción junto a autoridades partidarias —Emiliano Balbín (Comité Provincia) y Pablo Nicoletti (Convención Provincial)—.

La nueva reunión del Foro de Intendentes Radicales de la provincia de Buenos Aires.

Más allá de IOMA

Además de la situación de IOMA, durante la jornada se analizaron otros aspectos vinculados con los recursos que reciben los gobiernos locales. Entre ellos, el fondo de seguridad, que —según señalaron— no registra actualizaciones desde hace 15 meses, las previsiones de coparticipación y la pauta salarial contemplada en el proyecto de presupuesto 2027.

También se abordaron los mecanismos de distribución de los fondos vinculados al endeudamiento provincial y la incorporación de obras públicas para los distritos gobernados por la Unión Cívica Radical.

Como resultado de la reunión, se acordó realizar un nuevo encuentro entre los legisladores provinciales y la mesa de conducción del foro para unificar una postura común de cara al tratamiento legislativo del Presupuesto.

La jornada incluyó, además, una exposición virtual del economista y exdiputado nacional Martín Tetaz, quien analizó la coyuntura económica argentina, las transformaciones del mercado laboral y sus posibles repercusiones sobre la gestión de los gobiernos municipales.