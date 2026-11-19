"Esta nueva alianza institucional potencia el acceso a la salud de calidad. Seguimos creciendo, aprendiendo y tendiendo redes para cuidar lo que más importa", expresaron desde Dar Salud.

Dar Salud Internación Domiciliaria firmó un acuerdo marco de cooperación institucional con el Hospital Italiano y la Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de articulación en el ámbito sanitario y potenciar el desarrollo de iniciativas conjuntas en áreas asistenciales, científicas, educativas y comerciales.

El entendimiento establece un marco general de colaboración, asistencia técnica y cooperación entre las instituciones, orientado a fortalecer sus respectivas capacidades y contribuir a la mejora continua de la atención de la salud.

Entre los principales ejes de trabajo se encuentra la complementación prestacional, que contempla el desarrollo de mecanismos para la derivación de pacientes que requieran atención de alta complejidad en el Hospital Italiano. Esta articulación permitirá establecer un canal de vinculación para facilitar el acceso a prestaciones especializadas.

"Esta nueva alianza institucional potencia el acceso a la salud de calidad. Seguimos creciendo, aprendiendo y tendiendo redes para cuidar lo que más importa", expresaron desde Dar Salud, la empresa líder en internación domiciliaria.

El acuerdo también contempla iniciativas de capacitación y formación para profesionales de la salud, programas de investigación científica, desarrollo de protocolos y generación de redes de conocimiento entre instituciones. Asimismo, prevé instancias de cooperación en innovación médica, telemedicina y nuevas tecnologías aplicadas al ámbito sanitario.

Del acto de firma participaron, por el lado de Dar Salud, Graciela Tivani, Natalia Torres, Cristian Gómez y la Dra. Yanina Pérez de Villarreal. Por parte del Hospital Italiano estuvieron el Dr. Sebastián Gamsie, el Cdor. Rubén Uriarte y el Lic. Javier Zaffaroni.

"Esta alianza nace de una misión compartida: seguir construyendo puentes para que cada persona, sin importar dónde esté, pueda acceder a una atención médica de excelencia, humana y de alta complejidad. También es apostar por el futuro, sumando capacitación, investigación e innovación para nuestros equipos de salud", contaron desde Dar Salud.