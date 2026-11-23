Un informe del CONICET advierte sobre los riesgos de tenerlas al alcance de las mascotas y explica qué efectos pueden producir.

Decoran livings, balcones, patios y jardines. Algunas se eligen por sus hojas llamativas, otras por sus flores y muchas porque son fáciles de mantener. Sin embargo, varias de las plantas ornamentales más comunes pueden resultar tóxicas para perros y gatos, aunque muchas familias desconocen los riesgos que representan.

La advertencia surge de un trabajo publicado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en el que especialistas identificaron distintas especies presentes en espacios verdes públicos y privados que pueden ocasionar trastornos de salud cuando son ingeridas.

Entre las plantas peligrosas para las mascotas se encuentra el laurel rosa, cuya ingestión puede provocar náuseas, vómitos y alteraciones del ritmo cardíaco.

El artículo, titulado "Plantas urbanas: especies que intoxican", fue elaborado por Eduardo Martínez Carretero, integrante del Grupo de Geobotánica y Fitogeografía del Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA), y Melisa B. Martínez, del Hospital Central de Mendoza.

En la publicación, los investigadores advierten que "numerosas especies ornamentales comunes resultan tóxicas para las personas y mascotas". Además, señalan que existe una percepción equivocada sobre la seguridad de las plantas por su origen natural. "Con la popularización de la idea de que todo lo que es verde es natural, y por ende sano, la ingesta de algunas de estas especies ocasiona trastornos a la salud", explicaron.

El potus, la costilla de Adán, el espatifilo y la cala están entre las plantas de interior que pueden intoxicar a perros y gatos.

Cuáles son las plantas que pueden intoxicar a perros y gatos

Entre las especies identificadas por los especialistas aparecen algunas muy habituales en la decoración de interiores y jardines.

Potus: es una de las plantas más frecuentes en los hogares, reconocible por sus hojas verdes y sus tallos colgantes. Junto con otras especies ornamentales, contiene cristales de oxalato de calcio que pueden provocar irritación en la boca y el esófago.

Costilla de Adán: conocida científicamente como Monstera deliciosa, se utiliza cada vez más en la decoración de ambientes interiores. También contiene cristales de oxalato de calcio, que pueden generar irritación e inflamación cuando sus hojas son mordidas o ingeridas.

Espatifilo: reconocible por sus hojas verdes y sus flores blancas, es otra especie ornamental habitual. Los investigadores también la incluyen entre las plantas que contienen estos cristales irritantes.

Cala: sus características flores blancas la convierten en una presencia frecuente en jardines y arreglos florales. Al igual que las anteriores, contiene oxalato de calcio.

Sobre estas cuatro especies, los investigadores explicaron que son abundantes en estos cristales, que "ocasionan irritación de labios y sensación de quemado e inflamación del esófago".

Algunas plantas ornamentales que se usan para decorar interiores y jardines pueden resultar peligrosas para las mascotas si son ingeridas.

Otras plantas del jardín que también pueden ser peligrosas

El trabajo del CONICET también identifica otras especies que pueden pasar inadvertidas porque se encuentran en patios, cercos y espacios verdes.

Laurel rosa: conocido científicamente como Nerium oleander, es un arbusto ornamental utilizado por sus flores. Sin embargo, su ingestión puede ocasionar náuseas, vómitos y alteraciones del ritmo cardíaco.

Los investigadores también mencionan que se utiliza tradicionalmente como loción contra la sarna, aunque advierten sobre sus efectos cuando es ingerido.

Hiedra: la especie Hedera helix se utiliza como planta trepadora para cubrir paredes y cercos. Según el artículo, su consumo en exceso puede provocar un síndrome enterocolítico, que afecta el intestino y el colon.

Madreselva: sus flores son apreciadas por su aspecto y aroma, pero los especialistas advierten que la ingestión de sus frutos, correspondientes a la especie Lonicera japonica, puede producir vómitos, diarrea y taquicardia.

Los perros deben mantenerse alejados de las plantas peligrosas para prevenir intoxicaciones y otros trastornos de salud.

Por qué algunas plantas pueden provocar intoxicaciones

Para explicar los riesgos, los investigadores detallan que las plantas poseen distintos tipos de metabolitos, es decir, moléculas que intervienen en sus procesos biológicos. Mientras que los metabolitos primarios son fundamentales para la vida del vegetal, los secundarios cumplen otras funciones, entre ellas la defensa frente a los herbívoros.

En ese sentido, explican que estos últimos pueden contener sustancias que, dependiendo de su concentración, resultan perjudiciales para otros organismos. "En ocasiones, dependiendo de su concentración, son tóxicos para las personas y mamíferos en general", precisaron los especialistas en el trabajo.

Los gatos también pueden sufrir intoxicaciones si muerden o ingieren plantas ornamentales tóxicas.

Qué hacer si una mascota ingiere una planta tóxica

Ante la sospecha de que un perro o un gato mordió o ingirió una de estas especies, es importante consultar rápidamente con un veterinario. No es conveniente esperar a que aparezcan síntomas para buscar atención. También se recomienda conservar una fotografía o una muestra de la planta para facilitar su identificación y poder informar qué especie pudo haber consumido el animal.

No hay que provocar el vómito ni administrar remedios caseros sin indicación profesional. Como medida preventiva, los investigadores del CONICET recomiendan evitar el acceso directo de niños y mascotas a estas especies para reducir el riesgo de intoxicaciones.

"Valorar la flora urbana implica ser precavido evitando el acceso directo de los niños y las mascotas a estas especies, minimizando o evitando el riesgo de intoxicación", concluyeron.