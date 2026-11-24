“Vuelos de la muerte”: el exjuez Carlos Facio será juzgado en Mar del Plata.

El próximo viernes iniciará en Mar del Plata el juicio oral y público de la llamada “Causa Facio”. Estará a cargo del Tribunal Oral Federal integrado por Roberto Fernando Minguillon, Nicolás Toselli y Matías Mancini. Las fiscales serán Laura Mazzaferri y Eugenia Montero.

La acusación sostiene que Facio, en su momento juez de Dolores, desvió la investigación sobre los cuerpos hallados en la costa atlántica, a pesar que tenían signos de tortura y habría avalado la hipótesis de que eran personas ahogadas y permitido que se las enterrara sin identificar.

En el expediente también fueron procesados el exmédico policial Miguel Cabral, el entonces jefe de Catastro de General Lavalle Juan Domingo Montenegro y siete exagentes bonaerenses: Domingo Oscar Martínez, Juan Antonio Estrada, Ednio José Llorens, Alberto Martínez, Edgardo Emilio Luchetti, Mario Castronuovo y Francisco Enrique Aristegui.

El tribunal estará integrado por Roberto Minguillón, Nicolás Toselli y Matías Mancini. Por el Ministerio Público Fiscal actuarán Laura Mazzaferri y Eugenia Montero. La abogada Gloria León indicó a Entrelíneas.info que la lectura del requerimiento de elevación a juicio continuará el 4 y el 18 de diciembre. Las declaraciones testimoniales comenzarán en febrero, después de la feria judicial. La Provincia informó que están previstos alrededor de 84 testigos, entre ellos bomberos y guardavidas de la época.

A lo largo del debate, donde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires es querellante, junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el abogado Pablo Llonto, se investiga el encubrimiento y la responsabilidad por 14 homicidios perpetrados durante el terrorismo de Estado.

Los cuerpos de las víctimas aparecieron en playas del Partido de la Costa, Villa Gesell y Pinamar entre 1976 y 1980. Fueron devueltos a la costa, después de haber sido arrojados a través de los denominados “vuelos de la muerte”, método utilizado durante la represión ilegal.

Algunos cuerpos fueron identificados en diferentes procesos judiciales mientras que aún se investiga la existencia de otros inhumados en los cementerios de General Lavalle, Villa Gesell, General Madariaga y en lugares no identificados.

El proceso contará con un listado aproximado de 84 testigos, incluyendo bomberos y guardavidas de la época, además de registros audiovisuales.