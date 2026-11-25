La música folclórica, las empanadas tucumanas y el vino serán protagonistas de una propuesta que llegará este viernes a Mar del Plata de la mano de Small Batch. Se trata de una peña que tendrá como invitado especial al cantante César Tisera, folclorista oriundo de Tucumán, y que marcará el inicio de un ciclo de encuentros culturales.

La actividad comenzará a las 20 en Juan B. Justo 497, con una invitación a compartir una noche de música y sabores del norte argentino. La propuesta se desarrollará en Small Batch, en el marco de una nueva etapa de actividades impulsadas por el espacio.

Según explicaron sus organizadores, se enmarca en un programa que sumará a las tradicionales noches de vinoteca una programación vinculada con la cultura, con encuentros los viernes por medio, y de cara al verano con propuestas temáticas todos los viernes.

Un espacio renovado para artistas marplatenses

La iniciativa también busca abrir las puertas a distintas expresiones artísticas de la ciudad. Para eso, el lugar fue completamente renovado y cuenta con capacidad para unas 70 personas, además de un escenario preparado para recibir espectáculos.

Desde Small Batch señalaron que ya realizaron una convocatoria para que artistas marplatenses puedan presentar sus trabajos y exponer sus producciones en el espacio, sin limitarse a una sola disciplina.

La programación incluirá distintas actividades relacionadas con el vino, la música y las artes visuales, con la intención de generar un punto de encuentro para artistas y público local.

La primera cita será este viernes 27 de noviembre, a las 20, con esta convocante peña folclórica, empanadas tucumanas y la presentación de César Tisera. Más información en @espacio.smallbatch en Instagram.