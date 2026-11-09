La Noche de las Vinotecas llega a Mar del Plata con más de 30 etiquetas premium para degustar

Mar del Plata se prepara para celebrar La Noche de las Vinotecas, una propuesta que invita a descubrir la diversidad del vino argentino en una experiencia que combina degustación, gastronomía y música. Este jueves 13 de noviembre, desde las 20, Espacio Small Batch abrirá sus puertas para una velada con más de 30 etiquetas premium y distintas propuestas para disfrutar entre amigos.

La selección tendrá como protagonistas vinos de alta gama, en su mayoría de altura, provenientes de dos regiones destacadas de la vitivinicultura nacional: los Valles Calchaquíes, en Salta, y el Valle de Uco, en Mendoza. Será una oportunidad para conocer distintas etiquetas, probar nuevos sabores y encontrar ese vino que después se quiera compartir en casa.

La experiencia también incluirá una hamburguesa especial, con distintas opciones para elegir previamente, y música a cargo de un DJ en vivo. Además, acompañará la noche @marteleur_, que sumará su sello musical a la celebración.

Una entrada que se transforma en vino para llevar

Uno de los atractivos de la propuesta es que el valor de la entrada no se pierde una vez finalizada la degustación: se devuelve para que cada asistente pueda utilizarlo en la compra de una botella y llevarse a casa el vino que más le haya gustado durante la noche.

La iniciativa busca que los participantes no solo disfruten de una experiencia gastronómica y musical, sino que también puedan seguir descubriendo las etiquetas después del evento.

La cita será el jueves 13 de noviembre, a partir de las 20, en Espacio Small Batch. Los interesados pueden reservar su entrada a través de Instagram, en la cuenta @espacio.smallbatch, o comunicarse por WhatsApp al 223 532-4814.