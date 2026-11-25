Dos hombres ingresaron a una vivienda de la ciudad de Villa Gesell durante la mañana de este miércoles, sujetaron y maniataron a una mujer de 29 años y la amenazaron con un destornillador. Sin embargo, ante los gritos de auxilio de la víctima, los sujetos escaparon del lugar y únicamente se llevaron algunas flores de cannabis.

El episodio fue denunciado por la damnificada, una artesana que reside en una propiedad situada sobre la calle Miramar, entre 37 y 38.

De acuerdo con su relato, los dos individuos irrumpieron en la casa y la redujeron mientras la amenazaban con la herramienta. La reacción de la mujer, que comenzó a pedir ayuda a los gritos, hizo que ambos abandonaran la vivienda y se dieran a la fuga.

Según consta en la denuncia, los intrusos no sustrajeron otros elementos de la propiedad y se llevaron únicamente algunas flores de cannabis que la mujer tenía en el domicilio.

A partir de los testimonios incorporados durante la investigación, los presuntos autores fueron identificados y se estableció que ambos serían vecinos de Mar Azul. Con esos elementos, se solicitaron órdenes judiciales de allanamiento y detención para avanzar con el procedimiento. La causa continúa en etapa investigativa, con intervención de la Justicia.