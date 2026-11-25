Black Friday del Banco Provincia: habrá hasta 24 cuotas sin interés en compras y promociones en pasajes

Banco Provincia se suma a una nueva edición del Black Friday con beneficios exclusivos para sus clientes y clientas. A través de Provincia Compras y junto con Aerolíneas Argentinas, la entidad ofrecerá opciones de financiación para aprovechar una de las fechas comerciales más importante del año, con propuestas pensadas tanto para quienes buscan renovar productos para el hogar como para quienes están planificando su próximo viaje.

Durante el viernes 27 de noviembre, Provincia Compras, el portal de ventas online de Banco Provincia, ofrecerá miles de productos en hasta 24 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia. La promoción abarcará artículos de tecnología, electrodomésticos, hogar, salud, deportes, moda, herramientas y otros rubros.

A su vez, quienes estén planificando sus próximas vacaciones o escapadas podrán aprovechar una propuesta especial de Aerolíneas Argentinas, vigente entre el 27 y el 29 de noviembre. Durante esos tres días, la compra de pasajes podrá financiarse en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas Mastercard y 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa de Banco Provincia.

Cómo comprar en Provincia Compras

Desde su lanzamiento, el 15 de marzo de 2023, el portal de ventas se destacó entre las tiendas de e-commerce del país, gracias a sus opciones de financiación y a la amplia disponibilidad de vendedores, categorías y productos.

La plataforma ya realizó 3,2 millones de ventas por más de 750 mil millones de pesos, con un ticket promedio de 231 mil pesos. Los productos más elegidos por las personas usuarias son de la categoría Tecnología y Electro.

Para comprar en la plataforma es necesario ser cliente/a de Banco Provincia y generar una cuenta de usuario/a, con una contraseña personal y secreta. Si bien se puede pagar con tarjeta de débito, para aprovechar las cuotas es necesario contar con una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por la entidad.

Quienes deseen obtener una tarjeta de crédito pueden gestionarla de forma 100% online en tres simples pasos desde el home banking:

1. Ingresar a Tarjetas > Mis Tarjetas > Más opciones.

2. Una vez allí, hacer clic en Contratación de tarjeta de crédito.

3. Completar los datos y listo.

Sí aún no cuenta con usuario/a de home Banking se puede gestionar desde este link.

Si la persona interesada aún no es cliente/a del Banco, la manera más simple es seguir estos pasos:

1. Descargar la aplicación Cuenta DNI en el celular.

2. Obtener desde allí el usuario de Home Banking y seguir los pasos indicados arriba.