Descuentos sin tope y hasta 18 cuotas sin interés: cómo acceder a los beneficios del Banco Provincia

Banco Provincia lanzó una serie de descuentos y opciones de financiación para noviembre, con beneficios que incluyen rebajas de hasta el 30% y hasta 18 cuotas sin interés. Una de las promociones más importantes estará vigente entre el 12 y el 14 de noviembre y permitirá realizar compras en distintos rubros sin tope de reintegro. Las ofertas están disponibles para quienes paguen con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad.

Cuáles son todas las promociones que lanzó el Banco Provincia

El denominado “Especial Noviembre” contempla descuentos en jugueterías, librerías, farmacias, perfumerías, ópticas, locales de indumentaria, uniformes, casas de deportes y bicicleterías. Durante las tres jornadas, quienes utilicen Visa accederán a un 25% de ahorro y hasta seis cuotas sin interés. En el caso de Mastercard, el beneficio alcanzará el 30% -un 25% habitual más un 5% adicional-, también con financiación de hasta seis pagos.

Se pueden financiar las vacaciones de verano en cuotas.

Además, el banco ofrece otras promociones durante el mes. PSA tuvo un 10% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés entre el 2 y el 11 de noviembre, mientras que Decathlon ofreció 12 cuotas sin interés del 7 al 9. Aerolíneas Argentinas, por su parte, brindó hasta 12 cuotas con Mastercard y seis con Visa entre el 2 y el 8 de noviembre. Estas fechas ya finalizaron.

Entre los beneficios que continúan vigentes figuran los del Grupo Dexter, que todos los viernes ofrece un 15% de ahorro y hasta cuatro cuotas sin interés, con un reintegro máximo de $30.000 por compra. También hay descuentos en PedidosYa y Rappi todos los domingos: quienes paguen con Visa o Mastercard acceden a un 20% de devolución, con un límite de $5.000. Para el 28 de noviembre, Grupo Seven anunció un 20% de descuento y 12 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de $20.000.

Varias de las propuestas están vinculadas a la gastronomía.

De cara a las vacaciones de verano, Banco Provincia también mantiene la promoción “Adelantate al verano”, que permite financiar en cuatro, seis y hasta 12 cuotas sin interés gastos vinculados con pasajes de ómnibus de larga distancia, hoteles, balnearios y servicios automotores. Para conocer los comercios adheridos en cada localidad y las condiciones de uso, es necesario consultar el sitio oficial de la entidad antes de realizar la compra.