Las ventas totales en la ciudad se realizaron por un monto superior a los $3.846 millones.

Mar del Plata se convirtió en el distrito bonaerense donde más autos se vendieron a través de los nuevos créditos de Banco Provincia, una línea de financiamiento que permite comprar vehículos nuevos y usados directamente en las concesionarias, sin necesidad de realizar trámites presenciales en una sucursal bancaria.

Desde su lanzamiento, durante la última semana de septiembre, el programa Tu Préstamo Acá Autos permitió concretar la venta de 252 vehículos en General Pueyrredon, por un monto superior a los $3.846 millones, según los datos difundidos por la entidad bancaria. Las operaciones se distribuyeron en 28 sucursales del partido.

De esta manera, el distrito quedó al frente del ranking de ventas de toda la provincia de Buenos Aires, con el 18,5% del monto total colocado a través de esta herramienta de financiamiento. Detrás se ubicaron Bahía Blanca, con 100 vehículos; San Miguel, con 59; Pigüé, con 56; Berazategui, con 46; Ezeiza, con 40; y La Plata, con 37.

Banco Provincia permite financiar hasta el 100% del valor de un auto nuevo o usado, con préstamos de hasta $50 millones.

A nivel general, en poco más de un mes se financiaron 1.560 automóviles por un total de $20.842 millones, a través de 280 concesionarias distribuidas en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto representa un promedio de alrededor de 50 vehículos vendidos por día.

El informe de Banco Provincia también detalla que el 94% de las operaciones se concretaron mediante la modalidad UVA, que ofrece una tasa desde UVA + 6% anual. El monto promedio solicitado fue de $14,5 millones, mientras que el plazo de devolución promedio se ubicó en 42 meses.

Cómo funcionan los créditos de Banco Provincia

La línea permite financiar hasta el 100% del valor del vehículo, con montos que van desde los $100.000 hasta los $50 millones, de acuerdo con las condiciones vigentes y la evaluación crediticia de cada solicitante.

Mar del Plata lidera las ventas de autos financiadas con créditos de Banco Provincia, con 252 vehículos comercializados en poco más de un mes.

Los préstamos se ofrecen en dos modalidades. La alternativa UVA tiene una tasa desde UVA + 6% anual y plazos de entre 12 y 48 meses, mientras que la opción tradicional cuenta con una tasa fija desde el 55% anual y períodos de devolución de entre 12 y 72 meses.

A modo de referencia, por cada $10 millones financiados, la cuota estimada es de aproximadamente $477.000 mensuales en la modalidad de tasa fija a 72 meses. En tanto, para la alternativa UVA + 6%, la cuota inicial ronda los $235.000 a 48 meses, aunque su valor evoluciona conforme a la actualización de la unidad de medida.

Para acceder al financiamiento, los interesados deben elegir un rodado en una concesionaria adherida, donde reciben una propuesta personalizada. Una vez aceptadas las condiciones, la operación se confirma desde Cuenta DNI o Home Banking BIP, sin papeles ni trámites presenciales. La devolución se realiza en cuotas mensuales mediante débito automático.