Créditos UVA del Banco Provincia: qué se necesita para construir o remodelar una vivienda

Construir una vivienda o renovar los ambientes de una casa muchas veces se vuelve complejo, especialmente cuando los ahorros no alcanzan para cubrir todos los gastos.

En esa línea, el Banco Provincia ideó una línea de créditos hipotecarios UVA destinados a la construcción y remodelación de viviendas. Se trata de una alternativa que permite financiar algunas de las obras bajo determinados requisitos.

Los préstamos se calculan en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), los cuales se actualizan según la inflación a través del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Esto significa que el capital adeudado y las cuotas en pesos pueden aumentar con el correr del tiempo, por lo que resulta sumamente importante evaluar la capacidad de pago antes de asumir el compromiso.

La propuesta apunta a quienes necesitan recursos para avanzar con una obra en su vivienda y deben analizar tanto los requisitos de acceso como los costos asociados al financiamiento.

Cuánto se puede pedir y cuáles son los requisitos

Esta línea que ofrece Banco Provincia permite solicitar el equivalente en pesos de hasta 250.000 UVA, con un plazo de devolución de hasta 240 cuotas mensuales, es decir, 20 años. Puede destinarse a construir, ampliar, refaccionar o terminar una vivienda ubicada en la provincia de Buenos Aires.

El porcentaje de financiación depende de si la persona cobra sus haberes en la entidad. Para quienes acreditan allí el sueldo o la jubilación, el banco contempla financiar hasta el 80% del menor valor entre el presupuesto de obra y la evaluación realizada por la entidad. Para quienes no cobran allí, el límite es del 70%.

Entre las condiciones generales se encuentran contar con ingresos mensuales permanentes, no registrar antecedentes crediticios desfavorables y obtener la aprobación para contratar el seguro de vida obligatorio. También se debe presentar documentación que acredite los ingresos y la situación legal de la propiedad, además de los planos, permisos y presupuestos correspondientes a la obra.

Para iniciar la gestión, el banco indica que se puede acudir a una sucursal o comunicarse con su Centro de Contacto Telefónico al 0810-222-2776, todos los días de 8 a 22.

Qué tener en cuenta antes de solicitar el crédito

Uno de los puntos centrales es comprender cómo funcionan las UVA. Como se ajustan según el CER, el valor de las cuotas en pesos puede aumentar con la inflación y los ingresos del solicitante no necesariamente evolucionarán al mismo ritmo.

La línea contempla una cláusula vinculada al Coeficiente de Variación Salarial (CVS), destinada a atenuar el impacto de diferencias importantes entre la actualización de las cuotas y la evolución de los salarios, bajo las condiciones previstas por el banco.

Antes de tomar una decisión, conviene revisar la tasa vigente, los costos financieros, el monto de la cuota inicial y los posibles escenarios de actualización.

Las tasas y las condiciones pueden modificarse, por lo que es importante consultar la información actualizada directamente con la entidad bancaria.