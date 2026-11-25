Debido a los fuertes olores que generan las plantas harineras y procesadoras de subproductos pesqueros del Puerto de Mar del Plata, concejales de la Coalición Cívica, con el acompañamiento del PRO y la UCR presentaron dos proyectos en el Concejo Deliberante para impulsar mejoras en el funcionamiento de los establecimientos y reducir el impacto ambiental de la actividad.

Una de las iniciativas le solicita al Consorcio Portuario Regional Mar del Plata y a Obras Sanitarias (Osse) información sobre las obras y acciones desarrolladas para atender esta problemática. En particular, busca conocer qué resultados se obtuvieron en la reducción de las emanaciones odoríferas, el tratamiento de las emisiones industriales y la gestión de los efluentes líquidos.

Además, pide detalles sobre los trabajos que todavía están pendientes, los proyectos previstos para mejorar las condiciones ambientales del sector y los plazos estimados para llevarlos adelante.

Las plantas harineras y procesadoras de subproductos pesqueros del Puerto generan desde hace años reclamos por los olores.

Por su lado, el segundo proyecto apunta a facilitar las inversiones que necesitan las empresas para adecuar sus instalaciones. Para eso, propone gestionar ante el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia la creación de líneas de crédito específicas o la adaptación de herramientas financieras existentes, con condiciones preferenciales.

Los fondos estarían destinados exclusivamente a la modernización tecnológica y ambiental de las plantas, con el objetivo de reducir y tratar las emisiones gaseosas y las emanaciones odoríferas, mejorar la gestión de los efluentes líquidos y los residuos industriales e incorporar sistemas de monitoreo y control ambiental, conforme al proyecto.

Buscan impulsar inversiones para reducir las emanaciones y mejorar el tratamiento de los efluentes de los establecimientos.

Si bien ambas iniciativas reconocen la importancia de las plantas harineras dentro de la cadena productiva pesquera, advierten que las emanaciones, las emisiones industriales y las dificultades en el tratamiento de efluentes generan preocupación entre residentes, comerciantes y trabajadores de las zonas próximas al Puerto.

En ese sentido, plantean que la modernización de las instalaciones permitiría mejorar el desempeño ambiental de los establecimientos sin comprometer la continuidad de la actividad productiva, y además establecen que cualquier asistencia financiera deberá estar vinculada a inversiones concretas y verificables y no podrá reemplazar, flexibilizar ni suspender las obligaciones ambientales que deben cumplir las empresas.