TelePASE en Mar del Plata: cuáles son los 24 comercios habilitados para colocar el dispositivo

Los usuarios de la Ruta Nacional 226 que circulan por Mar del Plata cuentan con 24 comercios habilitados para realizar la colocación del dispositivo TelePASE

Con un único dispositivo, los usuarios pueden circular tanto por las rutas y autopistas concesionadas a Corresur como por los demás corredores viales del país adheridos a la red TelePASE.

Un vehículo circula por una ruta adherida a la red TelePASE.

Para adherirse a TelePASE pueden hacerlo de forma gratuita ingresando a www.telepase.com.ar y la colocación del dispositivo en los comercios habilitados tiene un costo de 8.500 pesos, que puede variar y se puede consultar en el mismo sitio. Al ingresar tienen que registrar los datos personales y del vehículo, asociar un medio de pago y seleccionar la modalidad de entrega o colocación del dispositivo.

Además de ser la forma más ágil de pasar por los peajes, TelePASE permite ahorrar hasta un 50% en el costo de cada pasada respecto de otras modalidades de pago.

Peajes con lectores para el paso de vehículos adheridos a TelePASE.

El cobro se realiza de manera automática y se debita del medio de pago asociado por el usuario, sin necesidad de detenerse a realizar la operación en los tótems de autogestión.

Quienes opten por la colocación presencial deberán concurrir al comercio seleccionado con su DNI, la cédula y el vehículo en el que se instalará el dispositivo.

El Peaje El Dorado conecta Mar del Plata con Balcarce

Sitios y horarios de colocación en Mar del Plata

Daytona: Av. Independencia 3843. Lunes a viernes de 8 a 19 horas. Sábados de 8 a 14.

Gomería El Pampeano: Av. Pedro Luro 4099. Lunes a viernes de 8 a 18 horas. Sábados de 8 a 14.

Neumen: Av. Juan B. Justo 2487. Lunes a viernes de 8 a 19 horas. Sábados de 9 a 14.

Neumen: Av. Independencia 2689. Lunes a viernes de 8 a 19 horas. Sábados de 9 a 14.

Oil Center: Av. Colón 5386. Lunes a viernes de 8.30 a 17.30 horas. Sábados de 8.30 a 12.30.

Lewis Accesorios: Av. Juan Héctor Jara 2337. Lunes a viernes de 9 a 17 horas. Sábados de 9 a 13.

Baterías Amir: Av. Colón 5516. Lunes a viernes de 8 a 17.30 horas.

Frenos Alberto: Tierra del Fuego 2328. Lunes a viernes de 9 a 15 horas.

Taller El Pato e Hijos: Cerro Murallón (ex calle 17) 7631. Lunes a viernes de 9 a 16 horas.

Estación Puma (Pronto Pago): Av. Juan B. Justo 4885. Todos los días de 8 a 24 horas.

Estación Puma (Pronto Pago): Av. Juan B. Justo 3176. Todos los días de 8 a 24 horas.

Rapipago: La Rioja 2071. Lunes a viernes de 8 a 18 horas. Sábados de 9 a 13.

Rapipago: Av. Constitución 5674, local 4. Lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Sábados de 9.30 a 13.

Rapipago: Av. Pedro Luro 6951. Lunes a viernes de 9 a 13 y de 16.30 a 20 horas.

Rapipago: Av. Pedro Luro 5959. Lunes a viernes de 9 a 19 horas. Sábados de 9 a 14.

Rapipago: Thomas Alva Edison 465. Lunes a viernes de 9 a 19 horas. Sábados de 9 a 14.

Rapipago: Moreno 2332. Lunes a viernes de 9 a 19 horas. Sábados de 10 a 13.

Rapipago: Alsina 2225, local 1. Lunes a sábados de 9 a 18 horas.

Rapipago: Jujuy 3202. Lunes a viernes de 7.30 a 20.30 horas.

Rapipago: Belgrano 3370. Lunes a viernes de 8 a 13 y de 14.30 a 17 horas. Sábados de 10 a 12.

Rapipago: Córdoba 4512. Lunes a viernes de 9 a 20 horas.

Rapipago: Chajá 2541. Lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 21 horas.

Rapipago: Roque Sáenz Peña 252. Lunes a viernes de 9 a 20 horas. Sábados de 9 a 13.30.

Rapipago: Acevedo 4579, local 1. Lunes a viernes de 10 a 19.30 horas.

Para más información sobre los servicios del corredor, los usuarios pueden ingresar a www.corresur.com.ar o comunicarse al 0800-222-2380.