Video: se incendió un micro que transportaba chicos en la ruta 226

Momentos de nerviosismo se vivieron esta mañana en el interior de un micro escolar que circulaba por la ruta 226 en dirección a Balcarce. Un incendio en el sector del motor, provocó la rápida evacuación los chicos y afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

Fuentes consultadas por 0223 indicaron que el siniestro ocurrió este martes cuando un colectivo que transportaba un número no precisado de adolescentes, debió detenerse a la vera de la ruta, en el kilómetro 33 en sentido Mar del Plata-Balcarce, ante la presencia de humo.

Un llamado a la central de emergencias motivó el rápido arribo de una autobomba del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres, que intentó apagar el fuego, aunque debido a la voracidad de las llamas los daños en la carrocería fueron totales.

Afortunadamente no se registraron heridos.

Durante unos minutos un sector de la ruta provincial debió ser interrumpido en forma parcial para facilitar la labor de los bomberos.