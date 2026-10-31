Completaron la reparación de casi 100 kilómetros de la ruta 226

Vialidad Nacional informó que fueron finalizados los trabajos de recuperación ejecutados por la empresa Corresur sobre las secciones Estación Hinojo, sobre la ruta nacional 226 (Subtramo Atlántico), y Uribelarrea, sobre la ruta nacional 205 (Subtramo Sur).

Las tareas de puesta en valor -bacheo, repavimentación, señalización y desmalezado, entre otras- financiadas con inversión privada se realizaron en más de 175 kilómetros. Intervinieron aproximadamente 99 km de la vía que comienza en Mar del Plata, desde el puente sobre el arroyo La Pastora hasta el empalme con la ex ruta provincial 60.

Finalizaron las obras en 100 kilómetros de la ruta 226. (Imagen: gentileza El Eco de Tandil).

Al mismo tiempo, la empresa también trabajó en cerca de 78 km de la 205, desde la ruta provincial 6, en Cañuelas, hasta el empalme con la ruta provincial 30.

A pesar de que las labores estaban previstas para ser ejecutadas a lo largo del primer año del contrato, la meta fue concretada antes de lo previsto, según informó el Gobierno nacional.

El detalle de los trabajos realizados fue presentado por la empresa concesionaria y certificado mediante inspecciones técnicas hechas por Vialidad Nacional.

También recordaron que se encuentran disponibles los canales del Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional, a los cuales se puede acceder a través de este enlace.