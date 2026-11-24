Despistó un camión que viajaba de Mar del Plata a Balcarce y hospitalizaron a su conductor
La víctima de 47 años debió ser trasladada por una ambulancia del Same al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un camión que circulaba desde Mar del Plata hacia Balcarce despistó este martes al mediodía en la ruta nacional 226 y terminó en un zanjón al lado de la calzada, mientras que su conductor sufrió politraumatismos y debió ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).
El siniestro vial se produjo alrededor de las 12:30 a la altura del kilómetro 33,1, cuando por motivos que son materia de investigación el hombre que manejaba el vehículo perteneciente a la empresa de logística Urbano perdió el control y se salió de la ruta, hasta quedar en la banquina.
El conductor fue identificado como Orlando Saúl Viera, de 47 años, quien sufrió lesiones de distinta consideración y recibió asistencia en el lugar antes de ser derivado por el Servicio de Atención Médica de Emergencia (Same).
En el operativo intervinieron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres, personal de Corresur, del Destacamento El Soldado y de Gendarmería Nacional.
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