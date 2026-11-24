El conductor perdió el control del vehículo y terminó en un zanjón de la ruta 226.

Un camión que circulaba desde Mar del Plata hacia Balcarce despistó este martes al mediodía en la ruta nacional 226 y terminó en un zanjón al lado de la calzada, mientras que su conductor sufrió politraumatismos y debió ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

El hombre herido fue identificado como Orlando Saúl Viera, de 47 años.

El siniestro vial se produjo alrededor de las 12:30 a la altura del kilómetro 33,1, cuando por motivos que son materia de investigación el hombre que manejaba el vehículo perteneciente a la empresa de logística Urbano perdió el control y se salió de la ruta, hasta quedar en la banquina.

El conductor fue identificado como Orlando Saúl Viera, de 47 años, quien sufrió lesiones de distinta consideración y recibió asistencia en el lugar antes de ser derivado por el Servicio de Atención Médica de Emergencia (Same).

El conductor sufrió lesiones de distinta consideración y recibió asistencia en el lugar.

En el operativo intervinieron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres, personal de Corresur, del Destacamento El Soldado y de Gendarmería Nacional.