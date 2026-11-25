En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Mar del Plata y bajo la consigna "Libres, vivas y desendeudadas" se concentraron en el Monumento a San Martín los movimientos de mujeres y diversidades con reclamos claros: más recursos para la prevención de las violencias, asistencia psicológica y asesoramiento legal para las víctimas y perspectiva de género.

Así lo remarcó la integrante de la Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata Marina Iscaro en diálogo con 0223, y advirtió sobre el impacto del ajuste en los sectores más vulnerables. "El recorte y ajuste que estamos viviendo en el país en las mujeres pega muchísimo más, porque son las mujeres y diversidades las que hoy atienden los comedores, los merenderos en los barrios", señaló.

En un contexto de ajuste económico y de cuestionamientos constantes a las políticas de género, las organizaciones de mujeres y diversidades volvieron a señalar la necesidad de sostener y ampliar las herramientas para prevenir y erradicar las violencias. En Mar del Plata, uno de los principales reclamos apunta al presupuesto municipal y nacional del próximo año y a la falta de recursos para garantizar una atención integral a las víctimas.

Iscaro consideró que el escenario actual exige volver a visibilizar cómo impactan las políticas de ajuste sobre las mujeres y las diversidades, y en esa línea explicó cómo las dificultades económicas profundizan las desigualdades. Muchas representan el sostén familiar y deben recurrir a espacios comunitarios mientras más tareas de cuidado recaen sobre ellas y otras se reinventan a través de emprendimientos para generar ingresos.

Presupuesto con perspectiva de género

Desde la Multisectorial de la Mujer reconocieron que Mar del Plata ha sido una ciudad modelo en materia de género con la creación de la Secretaría de la Mujer devenida luego en Dirección de Políticas de Género. Sin embargo, actualmente existen limitaciones en el funcionamiento territorial de las políticas de género y existen muchos aspectos que necesitan mejorarse.

Uno de ellos es la descentralización de la atención. Según planteó Iscaro, los dispositivos no están disponibles en todos los barrios ni en todos los horarios. También señaló la implementación efectiva de la Educación Sexual Integral (ESI) y el acceso al asesoramiento jurídico gratuito: "Es una deuda histórica que tenemos con las mujeres que hoy no pueden costear un abogado. A veces las defensorías oficiales no llegan a cubrir por la alta demanda que hay".

"Recuperarse de una situación de violencia a una mujer le lleva años", argumentó Iscaro y agregó que la respuesta del Estado no puede limitarse solo a abordar lo que ya ocurrió, sino que debe centrarse en fortalecer las políticas preventivas. "Si pensáramos en números estratégicos, con la prevención no sería tan necesario que tuviéramos que hacer tanta asistencia. Y, sin embargo, van de la mano", agregó.

En un contexto de discursos de odio circundantes y constantes mensajes que deslegitiman la violencia contra las mujeres y las diversidades es fundamental volver a poner en agenda estas cuestiones y discutir soluciones concretas. "Es importante que la gente tome conciencia de que todos los derechos que hemos conquistado en los últimos años no los queremos dar un paso atrás", cerró Iscaro.