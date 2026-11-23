Salvaje intento de femicidio en Córdoba: una mujer fue apuñalada 16 veces por su ex frente a una comisaría

Una mujer de 31 años fue apuñalada 16 veces por su ex pareja, un hombre de 38. El salvaje intento de femicidio tuvo lugar frente a una comisaría de la localidad de Pilar, provincia de Córdoba. Dos días antes, la víctima había realizado un llamado a la Policía solicitando protección.

La comunicación telefónica tuvo lugar el viernes, luego de que la víctima presentara una nueva denuncia contra González, sobre quien pesaba una restricción de acercamiento. Según replicó El Doce, la mujer explicó que el acusado vivía cerca de su empleo y la esperaba para perseguirla.

La situación de violencia contra la mujer no era reciente. En 2025, ya había denunciado a González sin que se tomaran medidas efectivas. En marzo de 2026, la Justicia dictó una restricción de acercamiento por tres meses, pero tras su vencimiento, el hombre volvió a acercarse y retomaron la relación. Solo días antes del ataque, la víctima sufrió un nuevo episodio de violencia física que motivó otra denuncia.

Por miedo, la mujer modificó sus rutinas, cambiando horarios y pidiendo acompañamiento familiar. González, que vivía a media cuadra de su trabajo y a tres cuadras de la comisaría, la esperaba en moto y la seguía. Aunque solicitó un botón antipánico, este no le fue entregado.

El domingo, cuando la mujer regresó a la comisaría para ampliar su denuncia, González la esperaba en una plaza cercana. Allí la amenazó para que no ampliara la denuncia y luego la atacó con un arma blanca en la puerta de la dependencia policial, provocándole 16 heridas.

Los gritos de la víctima alertaron a los vecinos, quienes intervinieron para socorrerla y enfrentaron al agresor hasta que se retiró. En ese momento, solo había una agente dentro de la comisaría que intentaba salir, pero no llegó a intervenir en la calle.

Finalmente, el hombre fue detenido, aunque el arma blanca utilizada no fue encontrada. La víctima sobrevivió al ataque, mientras el caso pone en evidencia las advertencias previas, las restricciones judiciales y los pedidos de protección que no fueron atendidos a tiempo.

El pedido de ayuda a la Policía

Víctima: —Yo le había hecho una restricción a mi marido el viernes. Yo había pedido un patrullaje en el trabajo porque él vive en la esquina y me estaba esperando. Quería saber si podían mandar un móvil a las 12 para que lo agarren porque no sabe dónde vivo y me debe querer seguir.

Policía: —Cuando vos hacés la restricción y tenés este tipo de situaciones tenés que llamar automáticamente para que en el momento si él realmente te está por seguir a él lo agarren en el momento. Si el móvil va pero él sigue ahí o se fue para otro lado no cuenta como violación de restricción.

Víctima: —¿Y ahora pueden ir a las 12?

Policía: —No te digo que sí porque las comisiones van saliendo si hay una emergencia, tengo dos móviles nada más para las dos ciudades. Cuando vos salgas fijate que si sigue ahí, volvé al trabajo, llamá por teléfono y yo mando el móvil.

La respuesta policial evidenció la imposibilidad de garantizar la presencia de un patrullero a la hora solicitada, debido a que solo había dos móviles disponibles para cubrir Pilar y Río Segundo.