Una oficial de la Policía fue hallada sin vida en Posadas, Misiones, entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, en una vivienda que compartía con su expareja.

La tía de la víctima denunció que la joven había atravesado situaciones de maltrato psicológico y planteó dudas sobre las circunstancias de su fallecimiento. Si bien las primeras hipótesis apuntan a un posible suicidio, la familia pidió que se investigue lo ocurrido. Por el momento, se aguardan los resultados de la autopsia.

El hecho ocurrió en una vivienda de Posadas. La investigación busca esclarecer las circunstancias de la muerte de la joven oficial.

Lucero Estefanía de la Cruz Maidana tenía 24 años y era oficial de la Policía de Misiones. Aunque las primeras hipótesis indican que podría tratarse de un suicidio, sus familiares cuestionaron esa posibilidad y reclamaron que se esclarezcan las circunstancias de su muerte.

La relación de pareja y los últimos contactos

En diálogo con medios locales, Faustina de la Cruz, tía de la víctima, relató que Lucero atravesaba dificultades en su relación de pareja y que recientemente había decidido abandonar la vivienda que compartía con el hombre para regresar a vivir con sus familiares.

Según contó, su expareja le habría revelado que mantenía una relación con otra mujer y que pretendía que esta se mudara con él a la propiedad perteneciente a su madre. Ante esa situación, la joven había acordado trasladarse a la casa de sus tíos.

La Policía de Misiones intervino en el caso. La familia de la víctima pidió que se investiguen las circunstancias del fallecimiento.

Por otro lado, Faustina aseguró que el viernes por la tarde estuvo con su sobrina y que la notó de buen ánimo. No obstante, reconoció que la ruptura todavía le generaba cierto malestar. Incluso, señaló que en su última conexión, cerca de las 22, Lucero le había escrito con normalidad.

De acuerdo con el relato de la tía, la joven regresó a la vivienda que compartía con su expareja únicamente para retirar sus pertenencias, ya que al día siguiente tenía previsto acompañarla a realizar un servicio.

Aproximadamente una hora y media después de su partida, el padrastro de Lucero llegó hasta la casa de sus familiares para comunicarles lo sucedido. La tía indicó que la madre de su expareja habría llamado al 911, luego de que el hombre encontrara a la joven al regresar del gimnasio.

Las dudas de la familia sobre las circunstancias de la muerte

La familiar también manifestó que, cuando pudo ingresar al inmueble acompañada por un efectivo policial, observó elementos de la escena que le generaron interrogantes. En particular, cuestionó la altura del lugar donde habría sido encontrada y las dimensiones de una silla y una soga que, según su testimonio, habrían sido utilizadas.

Además, sostuvo que la joven presentaba golpes en la cabeza, aunque aclaró que desconoce cómo se produjeron. Por ese motivo, la familia aguarda los resultados de la autopsia para determinar si existieron lesiones compatibles con una agresión y obtener elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.