Incumplió restricción de acercamiento y agredió a la ex pareja

Un hombre acusado de ingresar a la casa de la ex pareja tras incumplir una restricción de acercamiento, provocar daños y agredir a la mujer fue aprehendido el jueves a la madrugada por personal policial y será trasladado a Tribunales para prestar declaración.

Luego de un llamado al 911, los oficiales llegaron a una vivienda en el barrio Fray Luis Beltrán donde redujeron al acusado de ingresar al domicilio de su expareja, agredirla y ocasionar daños en el inmueble.

Al arribar, los efectivos observaron a dos personas discutiendo y empujándose, por lo que procedieron a separarlas e identificar al hombre involucrado. Una mujer de 62 años manifestó que el sujeto era su expareja y que existía una medida judicial de restricción de acercamiento vigente hasta el 22 de marzo de 2027, dispuesta por el Juzgado de Familia Nº 4 en el marco de una causa por protección contra la violencia familiar.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría decimoquinta.

“Según relató la víctima, el hombre se presentó en su domicilio durante la noche anterior y golpeó violentamente la puerta de ingreso, provocando daños en los bloques de cemento que la sostenían. Una vez dentro de la vivienda, y luego de que ella le solicitara que retirara una motocicleta y se marchara, el sujeto se tornó agresivo y la habría agredido físicamente, ocasionándole lesiones en la cabeza, el hombro y un brazo”, informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez, dispuso actuaciones por los delitos de violación de domicilio, desobediencia y daños, la notificación de la formación de la causa y el traslado a Tribunales para prestar declaración.