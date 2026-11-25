“Vivas, libres y desendeudadas”: marcharán en Mar del Plata contra la violencia de género

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, se convocó a una movilización masiva en Mar del Plata. La concentración será a partir de las 16.30 en la intersección de avenida Luro y Mitre, bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”.

La convocatoria se realizará en una jornada atravesada por cifras que evidencian la magnitud de la violencia de género en Argentina y en el mundo, así como las dificultades que todavía existen para reconocerla, denunciarla y acceder a respuestas institucionales.

Según el Índice de Concientización sobre Violencia contra las Mujeres 2026, elaborado por Fundación Instituto Natura, Avon y Quiddity, el 88% de las mujeres atravesó situaciones de violencia o discriminación de género, aunque solo el 53% logró identificarlas espontáneamente como tales.

251 femicidios y 11 transfemicidios en Argentina

Entre el 25 de noviembre de 2025 y el 22 de noviembre de 2026, en Argentina se registraron 251 femicidios, 11 transfemicidios y 30 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

Los crímenes dejaron 332 hijos e hijas sin madre, de los cuales 189 son menores de edad. Además, 31 víctimas habían denunciado previamente y 16 contaban con medidas cautelares vigentes al momento de los hechos. La provincia de Buenos Aires concentró 86 casos, de acuerdo con los datos difundidos.

Las cifras vuelven a poner en evidencia la gravedad de la problemática y la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, protección y acompañamiento a las víctimas, especialmente frente a situaciones que ya habían sido denunciadas.

La violencia también se ejerce en las redes sociales

Las agresiones contra las mujeres también se trasladan al ámbito digital. Una encuesta de Genetic reveló que el 69% de las mujeres consultadas sufrió violencia en línea, entre ellas acoso, amenazas, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, suplantación de identidad y cibercontrol.

Sin embargo, el 91% no realizó consultas ni denuncias por estos hechos. Entre los principales motivos aparecen el desconocimiento sobre cómo actuar, la decisión de resolver la situación por cuenta propia y el temor a posibles represalias.

El escenario refleja que las distintas formas de violencia no siempre son reconocidas como tales y que, en muchos casos, las víctimas no encuentran o no conocen los mecanismos para pedir ayuda.

Una problemática que atraviesa al mundo

A nivel internacional, ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) estimaron que durante 2025 unas 47.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o familiares, dentro de un total aproximado de 78.000 femicidios.

El 60% de los asesinatos ocurrió en el ámbito familiar o de pareja, lo que equivale a cinco víctimas por hora.

En este contexto, la movilización de este martes buscará visibilizar las distintas formas de violencia, reclamar respuestas y reafirmar la lucha por los derechos de las mujeres, en una jornada que tendrá como eje la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”.