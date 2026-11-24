El agresor fue detenido y trasladado a la UP N°44 de Batán.

Un hombre de 33 años acusado de pegarle botellazos a la pareja y provocarle cortes en la frente fue aprehendido en las últimas horas por personal policial y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Fue en la zona de Boulevard Moreno y Boulevard General Roca en la ciudad de General Pirán el que halló a la mujer de 51 años tirada en el césped con una herida cortante en la frente.

"Mi marido me pego con una botella", dijo la mujer cuando recuperó la conciencia y en ese momento los oficiales vieron caminar al agresor en inmediaciones de la zona y lo aprehendieron.

La víctima fue trasladada en ambulancia al Centro de Atención Primaria de Salud mientras que el agresor quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.



El imputado deberá declarar en las próximas horas antes el fiscal Ramiro Anchou.