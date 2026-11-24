Atacó a botellazos a la pareja y le cortó la frente
Tiene 33 años. La víctima estaba tirada en la calle y pidió ayuda a la policía. Formaron una causa por tentativa de homicidio.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 33 años acusado de pegarle botellazos a la pareja y provocarle cortes en la frente fue aprehendido en las últimas horas por personal policial y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Fue en la zona de Boulevard Moreno y Boulevard General Roca en la ciudad de General Pirán el que halló a la mujer de 51 años tirada en el césped con una herida cortante en la frente.
"Mi marido me pego con una botella", dijo la mujer cuando recuperó la conciencia y en ese momento los oficiales vieron caminar al agresor en inmediaciones de la zona y lo aprehendieron.
La víctima fue trasladada en ambulancia al Centro de Atención Primaria de Salud mientras que el agresor quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
El imputado deberá declarar en las próximas horas antes el fiscal Ramiro Anchou.
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