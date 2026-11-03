La Liga Profesional confirmó el fixture y habrá una última fecha con varios partidos en simultáneo

La cuenta regresiva para el cierre de la fase regular ya comenzó. La Liga Profesional confirmó los días y horarios de la decimosexta y última fecha del Torneo Clausura 2026, que tendrá una definición cargada de emociones y varios objetivos en juego. La jornada determinará posiciones en la tabla anual, plazas para las copas internacionales de 2027 y los cruces de octavos de final de los playoffs por el título.

La programación debió sufrir modificaciones extraordinarias por los operativos de seguridad previstos ante la visita del papa León XIV a la Argentina. Frente a ese escenario, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) estableció franjas horarias unificadas para los encuentros cuyos resultados pueden modificar las posiciones de los equipos que pelean por los principales objetivos. La intención es garantizar la igualdad deportiva en una fecha en la que cada resultado puede cambiar el panorama.

El telón se levantará el jueves desde las 15, cuando Aldosivi reciba a River en el José María Minella. El Millonario buscará asegurar su ubicación en la Zona B y conservar el cuarto puesto, que le permitiría contar con ventaja deportiva y definir como local su serie de octavos de final. En las próximas horas se comunicará como será el operativo de seguridad y la venta de entradas para el público visitante. Mientras que para el "Tiburón será el último encuentro en Primera División tras la derrota en Avellaneda que consumó el descenso a la Primera Nacional.

El viernes habrá una agenda intensa: a las 15, Barracas Central recibirá a Racing con la intención de meterse en zona de Copa Sudamericana, mientras que la Academia llegará sin posibilidades matemáticas de pelear por los principales objetivos. La actividad del viernes continuará a las 19 con tres encuentros simultáneos correspondientes a la Zona A. Independiente recibirá a Deportivo Riestra con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por los puestos internacionales y asegurar su clasificación a los playoffs. En el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo se enfrentará con Platense, que necesita puntos, mientras que Unión de Santa Fe será local ante Vélez, que buscará consolidarse entre los mejores y asegurar su boleto a la Copa Libertadores.

El sábado llegará uno de los momentos más importantes de la jornada: desde las 17.30 se disputarán en simultáneo los partidos que involucran a los principales protagonistas de la tabla anual. Boca, líder del acumulado y segundo en su zona, recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera; Argentinos Juniors, escolta por diferencia de gol, jugará ante Huracán en La Paternal; y Rosario Central, ubicado a solamente un punto de la cima, recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito.

Cronograma completo de la fecha 16 - Torneo Clausura 2026

Jueves 5 de noviembre

15.00: Aldosivi vs. River Plate

19.15: Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Belgrano de Córdoba

Viernes 6 de noviembre

15.00: Barracas Central vs. Racing Club

19.00: San Lorenzo vs. Platense

19.00: Independiente vs. Deportivo Riestra

19.00: Unión de Santa Fe vs. Vélez Sarsfield

22.00: Tigre vs. Sarmiento de Junín

22.00: Banfield vs. Atlético Tucumán

Sábado 7 de noviembre

15.00: Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia

15.00: Talleres de Córdoba vs. Estudiantes de La Plata

17.30: Argentinos Juniors vs. Huracán

17.30: Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto

17.30: Boca Juniors vs. Defensa y Justicia

Domingo 8 de noviembre

17.00: Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Lanús

19.30: Instituto de Córdoba vs. Newell's Old Boys

Con todos esos resultados en juego, el cierre del Torneo Clausura promete una definición apasionante, tanto por los lugares en las copas de 2027 como por las posiciones que determinarán los cruces y las localías de los playoffs.