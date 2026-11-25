Miércoles cambiante: volvió el frío a Mar del Plata y rige un alerta meteorológico. Foto: 0223.

Mar del Plata tendrá este miércoles 25 de noviembre una jornada cambiante en el clima, con un cielo algo soleado y mucho viento del suroeste que invita a llevar algo de abrigo.

La ciudad amaneció con apenas 7°C aunque la temperatura sube de a poco: a las 7 era de 11 y se esperan 21°C. La humedad es del 84% y viento del noroeste a 15 kilómetros por hora. No se esperan precipitaciones.

Cómo estará el tiempo durante este miércoles

Durante la mañana se espera cielo ligeramente nublado, con una temperatura cercana a los 14°C. Hacia la tarde, el termómetro alcanzará los 21°C, pero aumentará la intensidad del viento.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige un alerta por viento amarillo. El informe indica que el área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 45 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Por la noche, las condiciones mejorarán, con cielo despejado y una temperatura estimada en 11°C. La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante las tres franjas de la jornada.

Qué temperaturas se esperan para los próximos días

El pronóstico extendido anticipa un cierre de noviembre con temperaturas más elevadas en Mar del Plata. El jueves tendrá una máxima de 22°C, mientras que el viernes comenzará un período más cálido, con registros que podrían alcanzar los 30°C.

El sábado y el domingo también tendrán máximas previstas de 30°C, con mínimas de 16°C y 17°C, respectivamente.

Para el comienzo de la próxima semana se espera un descenso de las temperaturas: el lunes la máxima será de 23°C y el martes llegará a los 24°C.