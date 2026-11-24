Luego de muchos días, no pronostican lluvias para Mar del Plata. Foto: 0223.

Luego de muchos días, la buena noticia del clima es que Mar del Plata no tiene aviso por lluvias pero sí de fuertes vientos. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el resto de la jornada se espera un día soleado pero con el viento como protagonista.

De acuerdo con el pronóstico, durante la mañana será el mejor momento de playa, con un cielo que estará parcialmente nublado y con una temperatura cercana a los 18 grados. El viento soplará del sector sudoeste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Hacia la tarde, la temperatura llegará a los 23 grados, pero las condiciones estarán marcadas por el viento: rige un alerta amarilla Mar del Plata, la costa de Mar Chiquita y General Alvarado.

El informe oficial determina para esta tarde, un viento que tendrá velocidades de entre 32 y 41 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 60 y 69 kilómetros por hora.

Por la noche continuará el tiempo ventoso, con una temperatura estimada en 12 grados y viento del sector sudoeste. Las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo en Mar del Plata durante los próximos días

El pronóstico extendido anticipa jornadas con temperaturas agradables y máximas que podrían alcanzar los 27 grados hacia el cierre de la semana.

Para el miércoles se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 21, mientras que el jueves los registros oscilarán entre los 12 y los 22 grados.

El viernes comenzará un período más cálido, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 27. El sábado y el domingo también tendrán máximas de 27 grados, con mínimas de 16 y 15 grados, respectivamente.