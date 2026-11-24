Las ráfagas de viento serán intensas a lo largo de todo el miércoles.

Luego de una jornada marcada por las intensas ráfagas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir un alerta amarillo para este miércoles y anticipó un fin de semana con altas temperaturas en Mar del Plata.

En principio, para la noche de este martes se espera que la temperatura descienda hasta los 12° y que las ráfagas del sector sudoeste alcancen velocidades de entre 51 y 59 kilómetros por hora (km/h).

Se esperan 30° para el viernes, sábado y domingo en Mar del Plata.

Por su parte, para el miércoles el organismo pronosticó una temperatura máxima de 21° y una mínima de 10°, con cielo ligeramente nublado durante la mañana y despejado hacia la noche. Sin embargo, las condiciones meteorológicas estarán acompañadas por fuertes vientos.

De acuerdo al SMN, la jornada comenzará con ráfagas de hasta 50 km/h provenientes del oeste y finalizará con vientos de intensidad similar, aunque desde el sudeste. Además, para la tarde se esperan vientos del sector sur, con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, tal como ocurrió durante la tarde de este martes.

El jueves comenzaría a ceder la potencia del viento y la temperatura máxima llegaría a los 22°, mientras que para el viernes, el sábado y el domingo se anticipan jornadas calurosas, con máximas que alcanzarían los 30°.