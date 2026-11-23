El clima da un giro en Mar del Plata: qué se espera para este lunes feriado
Se espera una jornada con temperaturas agradables, aunque el pronóstico también contempla algunas chances de lluvia para la segunda parte del día.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de un fin de semana con temperaturas agradables y fuertes tormentas con caída de granizo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un lunes feriado con una máxima de 24° en Mar del Plata, aunque advirtió por la posibilidad de chaparrones durante la tarde.
En principio, durante la mañana se espera cielo algo nublado, con una temperatura de 16° y sin probabilidades de precipitaciones. El viento soplará de manera moderada desde el noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h).
En cuanto a la tarde, el pronóstico anticipa un aumento de la nubosidad y probabilidad de chaparrones de entre el 10% y el 40%. La temperatura alcanzará los 24° y el viento rotará hacia el norte, aunque mantendrá una intensidad similar.
Por su parte, para la noche se espera cielo mayormente nublado, con una temperatura que rondará los 19° y bajas chances de precipitaciones, de entre el 0% y el 10%. El viento cambiará al sector sur y podría alcanzar velocidades de entre 23 y 31 km/h.
De esta manera, el cierre del fin de semana largo tendrá temperaturas agradables, aunque quienes tengan pensado disfrutar de actividades al aire libre deberán estar atentos a la posibilidad de chaparrones durante la tarde.
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