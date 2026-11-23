El clima da un giro en Mar del Plata: qué se espera para este lunes feriado

Después de un fin de semana con temperaturas agradables y fuertes tormentas con caída de granizo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un lunes feriado con una máxima de 24° en Mar del Plata, aunque advirtió por la posibilidad de chaparrones durante la tarde.

En principio, durante la mañana se espera cielo algo nublado, con una temperatura de 16° y sin probabilidades de precipitaciones. El viento soplará de manera moderada desde el noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h).

En cuanto a la tarde, el pronóstico anticipa un aumento de la nubosidad y probabilidad de chaparrones de entre el 10% y el 40%. La temperatura alcanzará los 24° y el viento rotará hacia el norte, aunque mantendrá una intensidad similar.

Por su parte, para la noche se espera cielo mayormente nublado, con una temperatura que rondará los 19° y bajas chances de precipitaciones, de entre el 0% y el 10%. El viento cambiará al sector sur y podría alcanzar velocidades de entre 23 y 31 km/h.

De esta manera, el cierre del fin de semana largo tendrá temperaturas agradables, aunque quienes tengan pensado disfrutar de actividades al aire libre deberán estar atentos a la posibilidad de chaparrones durante la tarde.