Anuncian tormentas aisladas a la noche y rige un alerta amarillo para el martes en Mar del Plata
El feriado finalizaría con precipitaciones y emitieron una advertencia para el martes en Mar del Plata.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de un lunes feriado caluroso, con una breve tormenta durante la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó nuevas precipitaciones para la noche y emitió un alerta amarillo para este martes en Mar del Plata.
En principio, se espera que la jornada se despida con tormentas aisladas, una agradable temperatura de 19° y viento del sur a una velocidad moderada, de entre 23 y 31 kilómetros por hora (km/h).
A pesar de que el organismo anticipó un martes parcialmente nublado, sin lluvias y con una temperatura máxima de 23° y una mínima de 12°, la jornada estará condicionada por los fuertes vientos, que comenzarían a sentirse durante la mañana y se extenderían hasta la noche.
El SMN prevé ráfagas de entre 50 y 59 km/h provenientes del sudoeste durante la mañana y la noche, respectivamente, mientras que para la tarde advirtió por vientos del sector sur, con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.
De cara al miércoles, continuarían las ráfagas intensas y se espera una temperatura máxima de 21° y una mínima de 9°, en una jornada mayormente soleada.
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