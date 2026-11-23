Pronosticaron ráfagas del sur de hasta 70 kilómetros por hora (km/h) en la tarde del martes.

Después de un lunes feriado caluroso, con una breve tormenta durante la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó nuevas precipitaciones para la noche y emitió un alerta amarillo para este martes en Mar del Plata.

En principio, se espera que la jornada se despida con tormentas aisladas, una agradable temperatura de 19° y viento del sur a una velocidad moderada, de entre 23 y 31 kilómetros por hora (km/h).

Tanto el martes como el miércoles estarán atravesados por las fuertes ráfagas de viento.

A pesar de que el organismo anticipó un martes parcialmente nublado, sin lluvias y con una temperatura máxima de 23° y una mínima de 12°, la jornada estará condicionada por los fuertes vientos, que comenzarían a sentirse durante la mañana y se extenderían hasta la noche.

El SMN prevé ráfagas de entre 50 y 59 km/h provenientes del sudoeste durante la mañana y la noche, respectivamente, mientras que para la tarde advirtió por vientos del sector sur, con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

De cara al miércoles, continuarían las ráfagas intensas y se espera una temperatura máxima de 21° y una mínima de 9°, en una jornada mayormente soleada.