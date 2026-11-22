Más allá del calor, se esperan jornadas ventosas a lo largo de la semana en la ciudad.

Después de una jornada que tuvo tormentas esporádicas pero intensas durante la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el regreso del buen tiempo para este lunes en Mar del Plata y anticipó varios días de calor durante el resto de la semana.

En principio, para la noche de este domingo se espera que la temperatura descienda hasta los 16°, con viento suave del noreste, de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h), y cielo parcialmente nublado.

Las máximas no bajarán de los 20° esta semana en Mar del Plata.

En cuanto al lunes, el organismo pronosticó una máxima de 24° y una mínima de 11°, sin probabilidades de precipitaciones y con cielo parcialmente nublado durante la mañana, aunque la nubosidad aumentaría hacia la tarde y la noche.

Por el lado del viento, se prevé que sea cambiante: soplará de manera moderada (13-22 km/h) desde el noroeste durante la mañana y rotará hacia el norte por la tarde. Sin embargo, ganaría intensidad sobre el cierre de la jornada, con ráfagas de hasta 50 km/h provenientes del sur.

A pesar de que para el martes el SMN estima una temperatura similar, con una máxima de 23°, se esperan ráfagas de hasta 69 km/h de los sectores sur y sudoeste, principalmente por la tarde.

De cara al final de la semana, el pronóstico anticipó un marcado ascenso de la temperatura, con una máxima de 27° para el viernes y de 29° para el sábado, lo que marcaría la llegada de los primeros días con temperaturas superiores a los 25° en Mar del Plata.