El cordón frutihortícola de Mar del Plata atraviesa un momento complejo. Las lluvias descomunales para esta época del año y las temperaturas bajas de las últimas semanas provocaron un retraso de alrededor de 40 días en la producción.

A ello se le suman problemas de infraestructura, caminos rurales deteriorados y falta de mantenimiento de arroyos y canales de desagüe. Así lo describió el presidente de la Asociación de Productores Frutihortícolas del Partido de General Pueyrredon Ricardo Velimirovich, quien en diálogo con Extra FM 102.1 reconoció que el sector sigue de cerca la evolución de El Niño y se preocupa por eventuales efectos que puedan provocar daños graves.

“Estamos esperando que llegue la primavera, la verdad es que no ha llegado”, resumió Velimirovich y explicó que las lluvias constantes impiden preparar los terrenos para la siembra. Además, obliga a los productores a hacer malabares para no perder los plantines que ya están listos para ser trasplantados.

“Estamos todos los días viendo el día que seca un poquito para preparar el suelo y poder plantar”, señaló el referente y aclaró que incluso en los invernaderos, donde las precipitaciones no afectan directamente a los cultivos, la falta de sol y las bajas temperaturas demoran el crecimiento de las plantas.

Menos producción y una temporada tardía

Según Velimirovich el retraso tendrá consecuencias en la disponibilidad de algunas verduras y en el calendario habitual de comercialización. Aclaró que no habrá faltantes generalizados, pero sí una menor cantidad de productos locales en los próximos meses.

En esa línea, una de las principales consecuencias será el desplazamiento de la producción de Mar del Plata, que habitualmente comienza a abastecer a Buenos Aires desde diciembre. Este año, esa etapa podría demorarse hasta marzo o abril.

Es decir, “Mar del Plata va a estar atrasada y eso va a demorar la entrega, pero no es que no va a haber productos, sino que va a haber menos cantidad”, explicó Velimirovich. Entre los cultivos más comprometidos enumeró al tomate y el morrón.

Por otro lado, el dirigente advirtió que el cordón productivo también enfrenta dificultades estructurales que podrían agravarse ante un panorama de lluvias intensas. Indicó que hace una semana cayeron alrededor de 110 milímetros en un período corto en Balcarce, lo que no se replicó en Mar del Plata, pero que encendió las alarmas: “Estamos muy tensos, muy nerviosos. Eso significaría una destrucción muy grande porque lo poco que se trasplantó se podría inundar”.

El deterioro de los caminos rurales

Uno de los reclamos históricos del sector tiene que ver con la limpieza de los arroyos y los canales que atraviesan las zonas productivas de Mar del Plata y la región. Velimirovich cuestionó la falta de coordinación entre el Municipio y la Provincia para llevar adelante estas tareas y alertó que el agua no tendría suficiente capacidad de escurrimiento ante eventuales lluvias descomunales.

Y a la problemática hídrica se le suma el deterioro de los caminos rurales, que dificulta principalmente la vida cotidiana de las familias del sector y el traslado de la mercadería. El dirigente contóo que muchas veces los camiones tienen que esperar sobre las rutas y los productores trasladar la cosecha en camionetas, lo que implica más gastos, roturas de vehículos y pérdida de calidad en los alimentos.

El impacto también se refleja en la cantidad de establecimientos que continúan trabajando. Según el Censo Florihortícola de la Provincia de Buenos Aires en los últimos cuatro años desaparecieron al menos 300 productores. Velimirovich estimó también que entre un 30% y un 40% de los campos podrían quedar fuera de la actividad este año.

Muchos terrenos pasaron a destinarse a producciones extensivas y otros productores se trasladaron a localidades cercanas como Miramar, Batán y Tandil. “Vamos en decadencia y tiene que ver con esto”, indicó el dirigente y sintetizó en que el reclamo excede al sector productivo: “La mejora es para todos”.