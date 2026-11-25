El equipo de Luis Enrique busca refuerzos para su ataque y el delantero argentino del Atlético de Madrid aparece entre los cuatro candidatos para el próximo mercado de pases.

El mercado de pases europeo empieza a tomar temperatura y Julián Álvarez vuelve a aparecer en el radar de uno de los clubes más poderosos del continente. El Paris Saint-Germain analiza alternativas para reforzar su ofensiva de cara a enero de 2027, después de las lesiones de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, y el nombre del delantero argentino del Atlético de Madrid figura entre los posibles refuerzos para el equipo de Luis Enrique.

Según informó el diario francés Le Parisien, el PSG redujo su lista de candidatos a cuatro futbolistas: Antonio Nusa, Nico Williams, Estêvão y Julián Álvarez. La intención del vigente campeón de Europa es encontrar jugadores con dinamismo y capacidad ofensiva para compensar las ausencias de sus extremos. Ninguna de las operaciones sería sencilla desde lo económico, especialmente por el peso de los futbolistas involucrados y las condiciones contractuales de cada uno.

El interés aparece en un momento particular para el argentino, que meses atrás estuvo en el centro de las especulaciones por una posible salida del Atlético de Madrid y su supuesto deseo de jugar en Barcelona. Aquella situación generó tensión entre los clubes y un clima de incertidumbre alrededor de su futuro. Ahora, con el PSG como posible interesado, su nombre vuelve a ganar protagonismo en el mercado internacional, aunque todavía no hay una oferta formal confirmada.

En París consideran que necesitan incorporar futbolistas capaces de aportar desequilibrio y goles, especialmente después de perder a dos piezas importantes de su ataque. De acuerdo con las informaciones difundidas en Francia, la dirigencia tiene margen económico para realizar una inversión importante, aunque la prioridad será encontrar un perfil que encaje en la idea futbolística de Luis Enrique. Por el momento, el nombre de Vinícius Júnior quedó descartado entre las alternativas mencionadas por distintos periodistas especializados.

La operación por Julián Álvarez, de todas maneras, aparece como una de las más complicadas. El delantero tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta junio de 2030 y cuenta con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Por eso, cualquier negociación dependerá de la postura de la dirigencia española y de la voluntad de avanzar en una eventual transferencia. Mientras tanto, Diego Simeone buscará recuperar la mejor versión del atacante argentino y mantenerlo como una de las principales referencias ofensivas del equipo.

De esta manera el futuro de la "Araña" es una incógnita y desde la Selección Argentina están pendientes de la resolución para que el atacante encuentre un lugar en el que pueda conseguir la regularidad que tanto necesita para ser nuevamente uno de los mejores atacantes del mundo.