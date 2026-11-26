Un nuevo escándalo estalló en la vida de Facundo Arana que tiene prohibido el ingreso a su casa familiar en un country de Pilar, y la polémica también involucró a su hija mayor India Arana.

Según explicó el periodista Pepe Ochoa, Facundo y María tuvieron una feroz discusión debido a que él se opuso rotundamente a la relación de su hija de 18 años con un hombre de 40 años, instructor de equitación. Esto no hizo más que provocar un revuelo aún mayor y hoy el vínculo es nulo.

“La chica sale con su profesor y están muy enojados. Me cuentan que María estaba a favor del noviazgo, mientras que Facundo decía: 'Vos tenés 18 y tu profesor 40'. En el medio hay una hija, y María estaba un poco acompañando a su hija", sostuvo Ochoa.

Recordando lo que fue el episodios de hace unos meses en donde su hija se accidentó andando a caballo, que en ese entonces la polémica era que a no lo dejaban pasar al hospital, finalmente se supo que era por este noviazgo que no aceptaba. Y desde entonces, es que ambos están juntos.

“A Facundo no lo dejaron entrar a la clínica porque rechazaba al novio de ella. Lo que pasó en el hospital es que no lo dejaron entrar porque estaba en contra de esa relación y el novio estaba ahí", aseguró Pepe.