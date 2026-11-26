Facundo Arana furioso con su hija por el noviazgo con un hombre que la dobla en edad
La adolescente de 18 años, está en pareja con su instructor de equitación de 40. La relación generó un nuevo escándalo en la familia del ex Muñeca Brava.
Por Redacción 0223
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Un nuevo escándalo estalló en la vida de Facundo Arana que tiene prohibido el ingreso a su casa familiar en un country de Pilar, y la polémica también involucró a su hija mayor India Arana.
Según explicó el periodista Pepe Ochoa, Facundo y María tuvieron una feroz discusión debido a que él se opuso rotundamente a la relación de su hija de 18 años con un hombre de 40 años, instructor de equitación. Esto no hizo más que provocar un revuelo aún mayor y hoy el vínculo es nulo.
“La chica sale con su profesor y están muy enojados. Me cuentan que María estaba a favor del noviazgo, mientras que Facundo decía: 'Vos tenés 18 y tu profesor 40'. En el medio hay una hija, y María estaba un poco acompañando a su hija", sostuvo Ochoa.
Recordando lo que fue el episodios de hace unos meses en donde su hija se accidentó andando a caballo, que en ese entonces la polémica era que a no lo dejaban pasar al hospital, finalmente se supo que era por este noviazgo que no aceptaba. Y desde entonces, es que ambos están juntos.
“A Facundo no lo dejaron entrar a la clínica porque rechazaba al novio de ella. Lo que pasó en el hospital es que no lo dejaron entrar porque estaba en contra de esa relación y el novio estaba ahí", aseguró Pepe.
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