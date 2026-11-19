Uma Granata, la hija de la diputada Amalia Granata y el exfutbolista Cristian "El Ogro" Fabbiani habló sin filtros sobre la historia que cargó durante años: la separación conflictiva de sus padres, los pedidos de disculpas que recibió y el largo camino hasta reconciliarse con su papá. Pero también apuntó más allá de su propia experiencia y puso el foco en los hijos de Wanda Nara y Mauro Icardi, a quienes les augura un peso emocional del que quizás no puedan escapar fácilmente.

La joven de 18 añosm estudiante de periodismo deportivo, dio estas declaraciones en Los Profesionales, el ciclo conducido por Flor de la V. Allí, en un ida y vuelta con la conductora y los panelistas Damián Rojo y Andrea Taboada, conectó su historia personal con una reflexión sobre los efectos que la exposición pública de las peleas familiares puede dejar en los niños.

“Me dolió el momento porque estás viendo a tu papá y a tu mamá pelearse. En su momento fue fuerte, pero por suerte con mi mamá lo pude hablar, me pidió disculpas. En un programa me acuerdo que también me pidió disculpas en público”, relató la joven.

Lejos de victimizarse, la joven relativizó la situación. “Son cosas de grandes, yo no puedo manejar eso. No sé si en el día de mañana a mí me va a pasar lo mismo”, planteó, en una muestra de que procesar esas vivencias le llevó tiempo, pero también le dejó una perspectiva que hoy puede compartir con distancia.

La relación de Uma con Fabbiani fue uno de los temas más recurrentes en la conversación. La joven reveló que estuvo alejada de su padre desde antes de sus 15 años hasta principios de 2025. “Me reconcilié con él el año pasado, en febrero de 2025”, precisó, y explicó que la pandemia complicó aún más el acercamiento porque todo tenía que resolverse por llamadas. “No se podían hablar las cosas. Ahí es donde estuvimos alejados bastante tiempo”, recordó. “Pero por suerte nos volvimos a unir. Ahora tenemos muy buena relación”, indicó.

Por último, la joven aseguró que utiliza el apellido materno públicamente porque en un principio, estaba muy enojada con su padre, pero luego el enojo se fue, pero el apellido se quedó: “Me quedó en todas mis redes sociales y me gusta también estéticamente”, dijo.

Cuando Rojo planteó el paralelo con los cinco hijos de Wanda Nara y Mauro Icardi, Uma no esquivó el tema. “Van a tener traumas que quizás, quieran o no, su inconsciente los va a hacer salir de adultos. Están en pareja más grande y les salen esas actitudes que vieron en su casa de chicos”, advirtió.

Pero la preocupación de Uma no se quedó solo en el futuro emocional de los menores, sino también en el presente cotidiano. “Les da ansiedad social. Hay nenes en el colegio que no entienden y te tiran ese chiste, después empieza el bullying. Empieza todo eso”, cerró, describiendo una cadena de consecuencias que para ella no es abstracta sino vivida en carne propia.