El velatorio de Daniel Bifulco se demora: su DNI quedó en una inmobiliaria de Mar del Plata

El velatorio de Daniel Bifulco, reconocido actor y humorista, se encuentra demorado debido a un inconveniente administrativo que impide a sus familiares avanzar con la despedida. A dos días de confirmarse su fallecimiento, el cuerpo permanece en la morgue mientras se intenta recuperar un documento fundamental para los trámites.

El documento en cuestión es el DNI de Bifulco, que según informaron se habría quedado en una inmobiliaria de Mar del Plata, ciudad en la que el actor desarrollaba parte de su actividad artística. Esta acreditación formal es imprescindible para que sus allegados puedan retirar los restos y organizar el velatorio, por lo que su ausencia retrasa el proceso.

Roberto Peña, histórico compañero de Bifulco en el grupo humorístico Los Jaimitos, inició gestiones para localizar el DNI. Además, con el apoyo del equipo teatral que lo acompañaba, intentó agilizar la búsqueda y el traslado del documento hacia Buenos Aires para destrabar la situación lo antes posible.

Rodrigo Vagoneta, compañero de Bifulco en Los Jaimitos, confirmó que el humorista falleció de un infarto

Ante la posibilidad de no recuperar el DNI a tiempo, el entorno del actor evaluaba alternativas para confirmar su identidad y avanzar con los trámites. Entre las opciones consideradas figuraban una licencia de conducir, la partida de nacimiento u otro documento oficial válido que permita continuar con el proceso sin mayores demoras.

Daniel Bifulco falleció a los 56 años y fue hallado sin vida en su vivienda de Villa Urquiza. La noticia causó gran conmoción en el ambiente artístico, así como entre familiares y amigos. Aunque se especuló con un posible infarto como causa de muerte, sus familiares no han emitido un comunicado oficial al respecto.

Su cuerpo sigue en la morgue y su familia no puede avanzar con el velatorio

En medio del duelo, su hija Luciana recordó a su padre en redes sociales con una emotiva publicación: “Sus personajes seguirán vivos en nosotros, como también todo lo que nos dejó”. Además, agradeció el cariño recibido: “Agradecemos de corazón cada mensaje, cada palabra de cariño y cada muestra de afecto que estamos recibiendo”.

Luciana pidió respeto y consideración hacia la familia y aclaró que cualquier información oficial será comunicada por ellos: “Les pedimos respeto y consideración hacia nuestra familia. Cualquier información oficial será comunicada por nosotros”. Cerró su mensaje con un nuevo agradecimiento: “Gracias por acompañarnos y mantener vivo su recuerdo”.