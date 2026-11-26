El crédito hipotecario comienza a incorporar una modalidad que hasta ahora tenía una participación limitada: la compra de viviendas desde el pozo.

Comprar un departamento desde el pozo suele tener una ventaja importante: permite acceder a una propiedad antes de que finalice la obra y, en muchos casos, a un valor inicial más bajo. Pero hasta ahora existía una dificultad central: conseguir un crédito hipotecario para una unidad que todavía no tenía escritura individual.

Esa situación comenzó a cambiar. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitó que los fondos de una nueva licitación destinada a impulsar el crédito hipotecario puedan utilizarse para financiar viviendas adquiridas mediante boleto de compraventa.

La medida permite incorporar al sistema bancario operaciones que hasta ahora dependían principalmente de ahorros, financiación de las propias desarrolladoras o planes de pago durante la construcción.

Para un mercado como el de Mar del Plata, donde también existen proyectos de departamentos en construcción, la novedad podría convertirse en una alternativa de financiamiento si los bancos comienzan a incorporar desarrollos de la ciudad entre los proyectos elegibles.

Qué operaciones podrán financiar los bancos

La nueva normativa contempla que los fondos puedan destinarse a distintas operaciones vinculadas con la vivienda:

Compra de unidades con boleto de compraventa y compromiso de constituir una hipoteca.

y compromiso de constituir una hipoteca. Compra de propiedades que tengan una garantía de hipoteca divisible y todavía no hayan sido subdivididas.

y todavía no hayan sido subdivididas. Construcción de viviendas.

Ampliación y refacción de propiedades.

La incorporación del boleto de compraventa es uno de los principales cambios. En una propiedad terminada, el banco puede constituir una hipoteca sobre un inmueble individualizado y registrado. En una vivienda desde el pozo, en cambio, la unidad todavía puede formar parte de un terreno o edificio que no fue subdividido.

La nueva normativa permite utilizar los fondos de la licitación para financiar viviendas en construcción y otras operaciones vinculadas al acceso a la vivienda.

Por eso, el banco necesita mecanismos que permitan garantizar el préstamo durante el período de construcción y hasta que pueda constituirse la hipoteca definitiva.

¿Qué tasa tendrán estos créditos?

La licitación establece condiciones financieras para los fondos que recibirán las entidades participantes. En este esquema, los préstamos hipotecarios financiados con estos recursos no podrán superar una tasa de UVA + 7,5% nominal anual.

La referencia a UVA significa que el capital del crédito se actualiza de acuerdo con la evolución de esta unidad, por lo que las cuotas en pesos pueden variar con el tiempo.

De todos modos, ese porcentaje no significa que todos los bancos deban ofrecer exactamente la misma tasa. Cada entidad deberá establecer sus propias condiciones, evaluar al comprador y determinar qué proyectos pueden ser financiados.

Una vez recibidos los fondos, los bancos tendrán 90 días corridos para otorgar los créditos.

El Banco Ciudad ya dio el primer paso

Mientras el BCRA habilitó esta modalidad, el Banco Ciudad avanzó con una línea específica para comprar departamentos desde el pozo en proyectos previamente aprobados por la entidad.

El primer desarrollo incorporado está ubicado en Núñez, Ciudad de Buenos Aires, y contempla departamentos de entre 50 y 75 metros cuadrados.

La línea establece:

Hasta $200 millones de préstamo.

de préstamo. Financiación de hasta 75% del valor de la propiedad .

. Tasa de UVA + 9,5% nominal anual .

. Plazo de hasta 25 años , incluido el período de obra.

, incluido el período de obra. Con garante, la financiación puede alcanzar hasta el 65% del valor .

El crédito no se entrega de una sola vez. Los fondos se desembolsan de acuerdo con el avance de la construcción, mientras que el comprador debe realizar primero un aporte propio.

Qué cambia para quienes quieren comprar desde el pozo

La principal novedad es que una modalidad de compra que tradicionalmente estuvo más vinculada al ahorro y a la financiación de las desarrolladoras comienza a tener una puerta de entrada al crédito hipotecario bancario.

La posibilidad de financiar una propiedad antes de que termine la obra puede ampliar las alternativas para quienes buscan acceder a una vivienda a estrenar.

Eso puede ampliar las alternativas para quienes buscan una vivienda a estrenar y no cuentan con todo el capital necesario para afrontar la operación por su cuenta.

En Mar del Plata, el impacto dependerá de que las entidades financieras incorporen proyectos locales y desarrollen mecanismos para evaluar las obras, las garantías y la situación de cada emprendimiento.

Por ahora, el cambio del BCRA abre la posibilidad. El desafío será que esa herramienta llegue efectivamente a los desarrollos inmobiliarios de la ciudad y se transforme en una opción concreta para quienes buscan comprar su próxima vivienda.