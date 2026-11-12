Créditos hipotecarios: el Banco Nación agotó los primeros fondos y ya otorgó más de 210 préstamos

El Banco Nación ya utilizó los primeros $32.000 millones asignados por el FGS para financiar más de 210 créditos hipotecarios destinados a la compra de viviendas.

El programa impulsado por el Gobierno para fortalecer el mercado de créditos hipotecarios ya comenzó a mostrar sus primeros resultados. El Banco Nación informó que colocó los $32.000 millones que recibió en la primera licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y los destinó a nuevos préstamos para la compra de viviendas.

Con esos recursos, la entidad otorgó más de 210 créditos hipotecarios para primera vivienda, con un monto promedio de $147 millones por operación.

El programa contempla nuevas partidas de fondos para que los bancos puedan ampliar el financiamiento destinado a la compra de viviendas.

Los préstamos fueron otorgados en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Chubut y Entre Ríos. De esta manera, el programa también alcanza a compradores de la provincia de Buenos Aires, aunque el Banco Nación no informó en esta primera etapa cuántas operaciones correspondieron específicamente a Mar del Plata.

El desembolso forma parte del esquema anunciado por el Gobierno para intentar reactivar el financiamiento hipotecario de largo plazo, luego de un período en el que el aumento de las tasas de interés había reducido el impulso del mercado.

Más fondos para los créditos hipotecarios

La primera licitación se realizó el 7 de septiembre y distribuyó $200.000 millones entre 13 entidades financieras. El Banco Nación recibió el 16% de ese monto, equivalente a los $32.000 millones que ya fueron utilizados.

Los créditos financiados con recursos del FGS tienen una tasa máxima del 7,5% nominal anual y deben destinarse a nuevos préstamos hipotecarios.

Pero el programa continúa: en la segunda licitación, realizada el 6 de octubre, el Banco Nación obtuvo otros $40.000 millones para su línea hipotecaria +Hogares.

Así, la entidad acumula $72.000 millones provenientes del FGS para financiar préstamos hipotecarios, el equivalente al 18% de los $400.000 millones adjudicados en las primeras dos convocatorias.

En total, desde el lanzamiento de su línea hipotecaria, el Banco Nación informó que ya otorgó 36.000 préstamos por unos $4 billones. Esta cifra corresponde a toda su actividad hipotecaria y no únicamente a los créditos financiados con recursos del FGS.

Cómo funciona el programa

El esquema contempla utilizar hasta $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, distribuidos en diez licitaciones de $200.000 millones cada una.

El objetivo es que los bancos puedan contar con fondos de mayor plazo para otorgar préstamos hipotecarios. Para eso, el FGS coloca recursos en las entidades mediante depósitos a plazo fijo ajustados por UVA, con vencimientos de entre uno y cinco años.

El acceso al crédito hipotecario busca ampliar las posibilidades de compra de viviendas, también para quienes buscan una propiedad en ciudades como Mar del Plata.

A cambio, los bancos deben destinar esos fondos a nuevos créditos para la compra de viviendas y cuentan con 90 días corridos desde la acreditación para utilizar el dinero.

Otro de los puntos centrales es que los préstamos financiados con estos recursos tienen una tasa máxima del 7,5% nominal anual.

Además, la segunda licitación amplió el alcance del programa: mientras que la primera estaba orientada a quienes compraran su primera vivienda, ahora también contempla operaciones para vivienda única o de uso permanente.

De esta manera, pueden acceder quienes sean propietarios de otro inmueble pero no dispongan de su uso, así como quienes vendan una propiedad para comprar otra.

Para quienes buscan comprar una vivienda en Mar del Plata y otras ciudades bonaerenses, el programa suma una nueva alternativa de financiamiento, aunque el acceso final dependerá de las condiciones de cada línea hipotecaria y del perfil de cada solicitante.