Trabajadores de Iosfa expusieron en la Banca 25 el impacto que tendría la reestructuración de la obra social sobre 230 puestos laborales en Mar del Plata.

El Concejo Deliberante aprobó este jueves una resolución en la que le pide al gobierno nacional que abra una instancia de "diálogo" para evitar los despidos en Iosfa, con el objetivo de "preservar las fuentes de trabajo", en un conflicto que en Mar del Plata podría dejar sin empleo a 230 personas.

La novedad se conoció durante la sesión ordinaria del Concejo, luego de que trabajadores de la obra social expusieran la situación en la Banca 25 y tras la decisión de la Justicia Federal de Azul de suspender por seis meses los despidos en la entidad.

Trabajadores de Iosfa expusieron en la Banca 25 el impacto que tendría la reestructuración de la obra social sobre 230 puestos laborales en Mar del Plata.

La redacción aprobada por los bloques es sintética y sin grandes implicancias políticas, con la finalidad de contener las distintas miradas de los espacios que integran el Concejo Deliberante. El texto tomó como base un proyecto original de Acción Marplatense y recibió su forma definitiva durante un cuarto intermedio dispuesto para la ocasión.

En concreto, la resolución "expresa acompañamiento a los más de 200 trabajadores del Iosfa e insta al Gobierno nacional al diálogo para preservar las fuentes de trabajo".

La concejala libertaria Álvarez Ríos anunció la abstención de su bloque. Previamente, Rolando Demaio había defendido el plan de reconversión de la obra social, que a nivel nacional podría generar más de mil despidos, 230 de ellos en Mar del Plata.

l Concejo Deliberante aprobó un pedido al Gobierno nacional para que abra una instancia de diálogo y evite los despidos en Iosfa.

A diferencia de otros conflictos en los que evitó acompañar pronunciamientos críticos contra medidas del gobierno de Javier Milei, en esta oportunidad el Pro respaldó la iniciativa. "Queremos manifestar nuestro acompañamiento a los trabajadores que sufren dificultades, nos preocupa cada puesto de trabajo", expresó el titular del bloque amarillo, Julián Bussetti.

Desde la Coalición Cívica, Guido García manifestó una posición similar. "Tiene que primar el diálogo y encontrar puntos de acuerdo. Estos son hoteles históricos y el turismo es una de las principales fuentes laborales en nuestra ciudad", sostuvo.

Al comienzo de la sesión, el referente de los trabajadores de Iosfa, Matías Rabino Silenzi, expuso sobre el conflicto y las fuertes consecuencias que podría tener sobre las familias marplatenses afectadas. Tras su intervención, el concejal Gustavo Pulti solicitó avanzar con la resolución de acompañamiento, que contó con el respaldo de Unión por la Patria, el Frente Renovador y la Unión Cívica Radical, además del PRO.