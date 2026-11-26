La Justicia hizo lugar a una cautelar de ATE que protege por seis meses a trabajadores de IOSFA.

Los trabajadores de IOSFA recibieron este jueves un nuevo respaldo judicial en medio del conflicto que mantienen por la continuidad de sus puestos laborales. La Justicia hizo lugar a una cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que intima al Gobierno nacional a abstenerse de despedir trabajadores y cerrar dependencias durante seis meses.

La medida también contempla a quienes figuraban como dotación inicial y posteriormente fueron pasados a contrato, al disponer que se les restituya la situación de revista correspondiente a la condición de planta permanente, según informaron desde el sector gremial.

El fallo ordenó restituir la situación de revista de trabajadores que habían pasado de planta permanente a contrato.

La resolución fue celebrada por los trabajadores, que ven en el fallo un nuevo avance en su reclamo por la continuidad laboral. Sin embargo, la situación en Mar del Plata sigue sin resolverse: 230 trabajadores de los hoteles y la farmacia de IOSFA permanecen en la incertidumbre, con el 30 de noviembre como fecha límite para la continuidad de sus vínculos laborales.

El reclamo de los trabajadores de IOSFA en el Concejo Deliberante

En paralelo al anuncio judicial, representantes de los trabajadores hicieron uso este jueves de la banca 25 del Concejo Deliberante, donde expusieron la situación que atraviesan y reclamaron un pronunciamiento de las autoridades políticas locales.

Representantes de los trabajadores expusieron el conflicto de IOSFA y reclamaron respuestas de las autoridades.

"Los 230 trabajadores de nuestra ciudad responden todavía a la IOSFA, y la situación cada vez se agrava más porque se acerca la fecha del cese de las actividades para estos trabajadores y desde las autoridades nacionales todavía no hemos logrado una respuesta", explicó Diego Lencinas.

El representante de los trabajadores pidió que los concejales se posicionen frente al conflicto, al advertir sobre el impacto que un eventual cierre tendría en la ciudad.

La farmacia está cerrada y el Hotel Antártida funciona como albergue naval

Al describir la situación actual de las dependencias, Lencinas señaló que la farmacia de IOSFA en Mar del Plata ya está cerrada y que fue vaciada de medicamentos y productos de perfumería. En tanto, el Hotel Antártida se encuentra funcionando como albergue naval y, según denunció, tareas que anteriormente realizaban trabajadores civiles están siendo cubiertas por personal militar.

El Hotel Antártida funciona como albergue naval mientras continúa la incertidumbre laboral en IOSFA.

"Estamos hablando de soldados que deberían estar cuidando la soberanía de nuestro país y en este momento están realizando limpiezas de habitaciones y limpiezas de oficinas", cuestionó.

El dirigente sindical también planteó que el cierre de estas dependencias contradice el argumento de buscar sanear las cuentas de la obra social, ya que, según afirmó, tanto los hoteles como la farmacia generaban ingresos genuinos. "Los hoteles se autosustentaban con lo que recaudaban durante todo el año y la farmacia de Mar del Plata era una de las farmacias que mayor recaudación tenía a nivel país", aseguró.