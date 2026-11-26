Votación inédita: el oficialismo se dividió y la protección de la Canchita de los Bomberos es una realidad.

El Concejo Deliberante aprobó este jueves por unanimidad la ordenanza que modifica la zonificación de las dos manzanas de la Canchita de los Bomberos y las incorpora al Distrito de Urbanización Parque (UP). Con la sanción, el predio quedará alcanzado por restricciones que impiden la construcción de viviendas y limitan su utilización a actividades recreativas, deportivas, culturales, educativas y comunitarias al aire libre, poniendo un freno al plan del gobierno nacional de vender esos lotes para el desarrollo de un proyecto inmobiliario.

La propuesta sumó los 15 votos de la Unión Cívica Radical (UCR), Coalición Cívica, Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador. El Pro se abstuvo, mientras que La Libertad Avanza se abstuvo tras presentar un dictamen propio, en una discusión que volvió a exponer diferencias dentro de los bloques que integran el oficialismo municipal.

La Aabe tiene en sus planes vender los terrenos y que se construyan edificios. La nueva ordenanza destina el lugar para uso de parque público.

La aprobación terminó de darle forma a un acuerdo que se había alcanzado semanas atrás en la Comisión de Obras y que después avanzó en Legislación, en una iniciativa que busca quitarles a los terrenos su potencial constructivo y comercial, en respuesta a la intención del gobierno nacional de avanzar con su venta.

Hasta ahora, las dos manzanas tenían indicadores urbanísticos R3E, que permitían la construcción de viviendas unifamiliares y edificios. La nueva normativa desafecta esos terrenos de sus actuales distritos y los incorpora a Urbanización Parque, con el propósito de preservar el espacio verde y evitar que pueda ser utilizado para un emprendimiento inmobiliario, una propuesta a la que históricamente se opusieron los vecinos de Parque Luro y barrios aledaños que utilizan el lugar.

El gobierno de Milei viene sosteniendo una política de venta de terrenos fiscales nacionales. En la Canchita de los Bomberos tiene un freno del Concejo Deliberante.

La Canchita de los Bomberos está bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que evalúa la venta de los inmuebles en el marco de su política de subastas de propiedades nacionales. Desde sectores vinculados al gobierno nacional se había planteado una alternativa que contemplaba reservar una parte para espacio público y habilitar el desarrollo inmobiliario en el resto.

El cambio de zonificación aprobado por el Concejo no modifica la titularidad de los terrenos, que siguen siendo del Estado nacional. Sin embargo, establece una restricción urbanística que condiciona cualquier proyecto de construcción y le quita margen a la posibilidad de avanzar con una inversión inmobiliaria, ya que lógicamente ningún inversor tendrá interés en comprar un predio destinado a parque público.

La discusión por la Canchita de los Bomberos había generado diferencias entre los bloques que integran el gobierno municipal. La UCR logró sostener el acuerdo con la oposición y llevarlo hasta la sanción, mientras el Pro mantuvo su abstención quedando en medio de una posición de no ir abiertamente en contra del interés de los vecinos pero preservar los vínculos con Nación. La postura de La Libertad Avanza mostró un cambio respecto a su voto en comisión, que había sido en contra: ahora se abstuvo.

Bordaisco planteó los objetivos del proyecto que contó con el apoyo de la oposición.

Uno de los impulsores de la propuesta, el radical Ariel Bordaisco, resaltó que "la Canchita de los Bomberos es un espacio público de Mar del Plata y lo va a seguir siendo. Hay un debate urbanístico de 40 años sobre cuál es el rol de ese sector de la ciudad, pero lo que siempre se mantuvo firme es la utilización social del lugar como espacio público".

Desde el lado libertario, la concejala Noelia Álvarez Ríos dio la sorpresa al presentar un dictamen propio, al cual catalogó como "superador" y que incluye una asignación de sectores para uso de parque y otros para la edificación. La propuesta no fue acompañada por ningún otro bloque, ni siquiera del Pro.

Finalmente, Fernando Muro del Pro destacó que desde el gobierno "hemos tenido contacto con las autoridades nacionales" por el tema, y aseguró que "esta ordenanza no resuelve los problemas" ya que el objetivo debe ser que el predio sea municipal.